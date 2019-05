Reina la incertidumbre sobre el bautizo de Archie, el bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry

Tiene 15 días de nacido y ya comienza a crecer la expectativa sobre cuándo será el bautizo de Archie Harrison Mountbatten-Windsor , primer hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry. Como los duques de Sussex no han seguido al calco las actuaciones de sus parientes más cercanos, Kate Middleton y el príncipe William, la incertidumbre es mayor.

Citado por el periódico The Sun , Richard Fitzwilliam, experto en temas de la realeza, dijo que la tradición en la familia real británica es que los niños sean bautizados después de los dos o tres meses de nacidos .

“Se espera que ellos (Meghan y el príncipe Harry) hagan lo que quieran ”, dijo Fitzwilliam a The Sun. Si los duques de Sussex continúan con esa tradición, es probable que Archie Harrison sea bautizado a inicios del verano .

Algunos medios, como la revista Hello! , afirman que los duques de Sussex podrían inclinarse por la capilla de San Jorge, en Windsor, para bautizar al menor. El recinto tiene un significado muy particular para Harry: ahí fue donde hizo los votos para casarse con Meghan y además fue en donde su madre, Lady Diana, lo llevó en brazos para ser bautizado.

De acuerdo a The Sun, la ceremonia no sería pública, como la que ocurrió con la hija del duque de York, la princesa Eugenie, cuando en 1990 se convirtió en el primer bautizo público de la familia real británica.

