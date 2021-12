"Los personajes están muy cambiados": Angelique Boyer dice si verá la nueva versión de 'Rebelde'

"O sea me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN, ¿no? O sea (la canción) 'Rebelde' la canto hasta dormida eh, pero verlo así me dio nostalgia y a la vez me dio emoción que siga vivo, que siga vigente y que sigan haciéndolo porque realmente también es como un homenaje para nosotros (los que participamos en el último proyecto)", comentó la también.