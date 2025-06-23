Muere mamá de Rafael Araneda: el presentador estuvo junto a ella en su último momento

Video Rafael Araneda está de luto: muere su mamá y comparte emotivo video junto a ella

Rafael Araneda informó de la lamentable muerte de su mamá, la señora Laura Maturana Guillier, quien estaba a punto de cumplir 97 años.

Este 23 de junio, el presentador compartió en su cuenta de Instagram un video en el que recopiló varias imágenes y clips en los que aparece su madre.

“Descansa en paz, Laurita hermosa. Gracias, madre amada, por hacernos parte de una experiencia e historia maravillosa”, escribió en el mensaje con el que acompañó el material.

“Tuve la suerte de estar contigo y acompañarte hasta ayer, cuando decidiste partir, rodeada de tu familia”, indicó sobre el fallecimiento.

El chileno igualmente destacó que este lunes habría sido el cumpleaños de doña Laura: “Hoy celebramos tus 97 años de vida, con todo lo que nos regalaste, viejita linda”.

“Siempre entre nosotros, mi reina preciosa”, anotó para finalizar su misiva, junto con un emoji de corona y otro de corazón rosa.

Rafael Araneda se despidió “muchas veces” de su mamá

En marzo, durante la transmisión de Enamorándonos, Rafael Araneda compartió la reciente visita que había hecho a su mamá.

Entonces, él reconoció que le resultó complicado decirle adiós, tras unos días a su lado, pues temía que sucediera lo peor.

“Fue un momento extraordinario, de paz, de tranquilidad, de mucho amor. Fue un momento duro porque la madre es la madre. Despedirse de ella, tengo que confesar que no fue fácil”, dijo.

“Yo muchas veces me había despedido de ella porque ya tenía sus años y uno piensa que cuando se sube a un avión o cuando va a otro país y emprende el vuelo, quizá no la vuelves más”, agregó.

Previamente, desde hace más de tres años, el famoso comunicador destapó que doña Laura Maturana Guillier padecía Alzheimer.

En agosto de 2024, aseveró a Chilevisión que su “viejita”, como la llamaba cariñosamente, se encontraba “súper ida”, producto de la enfermedad: “Hoy día no me conoce”.

Además, reveló que su progenitora sufrió un accidente cerebrovascular, por lo que tuvo que comenzar a alimentarse con ayuda de una sonda, reporta Meganoticias.

El último adiós a la madre de Rafael Araneda

De acuerdo con Chilevisión, la madre de Rafael Araneda será velada este lunes en la parroquia San Juan Apóstol de Vitacura, en Chile.

Su funeral será efectuado el martes 24 de junio en el Cementerio Parque Del Recuerdo, expone el mencionado medio.