Rafael Araneda

Muere mamá de Rafael Araneda: el presentador estuvo junto a ella en su último momento

El propio conductor chileno informó de su lamentable pérdida. Además, compartió un clip con los memorables momentos que vivió con su madre, la señora Laura Maturana Guillier.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Rafael Araneda está de luto: muere su mamá y comparte emotivo video junto a ella

Rafael Araneda informó de la lamentable muerte de su mamá, la señora Laura Maturana Guillier, quien estaba a punto de cumplir 97 años.

Este 23 de junio, el presentador compartió en su cuenta de Instagram un video en el que recopiló varias imágenes y clips en los que aparece su madre.

PUBLICIDAD

“Descansa en paz, Laurita hermosa. Gracias, madre amada, por hacernos parte de una experiencia e historia maravillosa”, escribió en el mensaje con el que acompañó el material.

“Tuve la suerte de estar contigo y acompañarte hasta ayer, cuando decidiste partir, rodeada de tu familia”, indicó sobre el fallecimiento.

El chileno igualmente destacó que este lunes habría sido el cumpleaños de doña Laura: “Hoy celebramos tus 97 años de vida, con todo lo que nos regalaste, viejita linda”.

Más sobre Rafael Araneda

Rafael Araneda está de luto: muere su mamá y comparte emotivo video junto a ella
0:57

Rafael Araneda está de luto: muere su mamá y comparte emotivo video junto a ella

Univision Famosos
Entre lágrimas y con emotivos mensajes, Ana Patricia y Rafael Araneda se despiden de Enamorándonos USA
2 mins

Entre lágrimas y con emotivos mensajes, Ana Patricia y Rafael Araneda se despiden de Enamorándonos USA

Univision Famosos
Migbelis Castellanos se casa y así fue la pachanga llena de famosos, baile y mucho glamour
1:02

Migbelis Castellanos se casa y así fue la pachanga llena de famosos, baile y mucho glamour

Univision Famosos
Adamari López, Ana Patricia y más famosos en la boda de Migbelis Castellanos: fotos
2 mins

Adamari López, Ana Patricia y más famosos en la boda de Migbelis Castellanos: fotos

Univision Famosos
Enamorándonos USA llora muerte de querido integrante y le rinde emotivo homenaje
1:02

Enamorándonos USA llora muerte de querido integrante y le rinde emotivo homenaje

Univision Famosos
Esposa de Rafael Araneda revela que duermen en camas separadas: esta es la razón
0:54

Esposa de Rafael Araneda revela que duermen en camas separadas: esta es la razón

Univision Famosos
Hija de Rafael Araneda resuelve el tierno misterio de los "circulitos rojos" de su hermano adoptivo
1:02

Hija de Rafael Araneda resuelve el tierno misterio de los "circulitos rojos" de su hermano adoptivo

Univision Famosos
Esposa de Rafael Araneda muestra el tierno momento en que conocieron a su hijo adoptivo
0:53

Esposa de Rafael Araneda muestra el tierno momento en que conocieron a su hijo adoptivo

Univision Famosos
Rafael Araneda conoció a su hijo en un hogar de niños abandonados: así fue su primer encuentro
3:01

Rafael Araneda conoció a su hijo en un hogar de niños abandonados: así fue su primer encuentro

Univision Famosos
'Rafa' Araneda y el flechazo con su hijo adoptivo: así llegó el niño a su vida 
1:01

'Rafa' Araneda y el flechazo con su hijo adoptivo: así llegó el niño a su vida 

Univision Famosos

“Siempre entre nosotros, mi reina preciosa”, anotó para finalizar su misiva, junto con un emoji de corona y otro de corazón rosa.

Rafael Araneda informó sobre la muerte de su mamá.
Rafael Araneda informó sobre la muerte de su mamá.
Imagen Rafael Araneda/Instagram

Rafael Araneda se despidió “muchas veces” de su mamá

En marzo, durante la transmisión de Enamorándonos, Rafael Araneda compartió la reciente visita que había hecho a su mamá.

Entonces, él reconoció que le resultó complicado decirle adiós, tras unos días a su lado, pues temía que sucediera lo peor.

“Fue un momento extraordinario, de paz, de tranquilidad, de mucho amor. Fue un momento duro porque la madre es la madre. Despedirse de ella, tengo que confesar que no fue fácil”, dijo.

“Yo muchas veces me había despedido de ella porque ya tenía sus años y uno piensa que cuando se sube a un avión o cuando va a otro país y emprende el vuelo, quizá no la vuelves más”, agregó.

Previamente, desde hace más de tres años, el famoso comunicador destapó que doña Laura Maturana Guillier padecía Alzheimer.

En agosto de 2024, aseveró a Chilevisión que su “viejita”, como la llamaba cariñosamente, se encontraba “súper ida”, producto de la enfermedad: “Hoy día no me conoce”.

PUBLICIDAD

Además, reveló que su progenitora sufrió un accidente cerebrovascular, por lo que tuvo que comenzar a alimentarse con ayuda de una sonda, reporta Meganoticias.

El último adiós a la madre de Rafael Araneda

De acuerdo con Chilevisión, la madre de Rafael Araneda será velada este lunes en la parroquia San Juan Apóstol de Vitacura, en Chile.

Su funeral será efectuado el martes 24 de junio en el Cementerio Parque Del Recuerdo, expone el mencionado medio.

La madre de Rafael Araneda estaba a punto de cumplir 97 años.
La madre de Rafael Araneda estaba a punto de cumplir 97 años.
Imagen Rafael Araneda/Instagram
Relacionados:
Rafael AranedaMadres de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD