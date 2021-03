Roberto Tapia dice que Rafael Amaya está "muy bien de salud" tras su delirio de persecución

El exponente de regional mexicano aseguró que no ha dejado de apoyarlo: "Acuérdense que él fue quien habló de su problema que tuvo con las drogas y eso fue parte de su pasado. Hoy gracias a Dios sigo apoyándolo porque para mí es como un hermano y nunca lo dejaré de apoyar".

También compartió las palabras que el actor le dijo: " Rafa estaba enojadísimo (por el video). Dijo: 'Voy a hablar, pero ahorita no estoy en condiciones porque yo lo que quiero hablar son muchas cosas bonitas de todo lo que voy a hacer, no están hablando de mi tema de rehabilitación, para mí es un proceso que no es fácil de hablar'".