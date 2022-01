Luz Elena González explicó por qué terminó con Rafael Amaya: no lo dejó por Luis Miguel

A finales de los 90, Luz Elena González tuvo una relación de dos años con el actor Rafael Amaya, la cual todavía recuerda con cariño a pesar de no hablar con él “desde hace 17 años” y estar casada.

En un encuentro con medios de comunicación, la actriz fue cuestionada sobre su romance con Amaya hace dos décadas y reveló algunos detalles al respecto: desde cómo se conocieron hasta la razón por la que se separaron

“Conocí a Rafa [Amaya] porque tenía una novia que era mi vecina. Rafa termina con una novia que tenía y nos encontramos en un torneo de golf, que hizo Televisa, después nos volvimos a ver en un antro, fui a bailar con mi prima y lo vi, se quedó bailando conmigo y dije 'que niño tan lindo'. Lo veía y lo conocía, pero era como 'X'. Pero esa noche fue como el clic. Me dio un beso y dije 'Dios mío, de aquí soy'. Nunca me habían besado tan bonito en mi vida", relató la actriz.

Luz Elena González contó que conoció a la familia del intérprete, a la cual describió como “muy hermosa”. También se dijo sorprendida por el problema de adicciones que vivió Rafael Amaya, aunque aclaró que no está en contacto con él “desde hace 17 años”.

Además de mencionar que su noviazgo con el actor “fue una época maravillosa” de su vida, pues “estaba muy enamorada”, explicó la razón por la que terminó el romance.

“Yo le pregunté ‘si vamos a formalizar, seguimos, si no, ya hasta aquí, terminamos’. En ese momento él me dijo ‘es que todavía no estoy preparado’ y gracias a dios que no estaba preparado porque éramos muy jóvenes, entonces terminamos”, contó Luz Elena González.



La relación entre González y Amaya terminó cuando ella tenía 23 años y él 22; aunque eran jóvenes, la actriz se decía lista para casarse y tener hijos en ese momento.

A raíz de la separación, se rumoró una infidelidad de Luz Elena González con Luis Miguel; sin embargo, la actriz aclaró que no tuvo un romance con 'El Sol', aunque sí salió con él después de terminar con Amaya.

"Después de eso fue que empecé a salir con Luis Miguel, al siguiente día. Fue una amistad linda, salimos y no se dio. Yo acaba de terminar una relación muy importante con Rafa, entonces empecé a salir con él como amigos y no se pudo dar. Pudo parecer. Sé que se hizo un escándalo y que lo dejé por Luis Miguel, pero no", explicó la actriz.