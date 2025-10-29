Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia

Video Muere el cantante Ernesto Barajas: esta fue la última publicación del vocalista de Enigma Norteño

Juan Luiz Martínez López, vocalista de Grupo Dorado de Abasolo, fue asesinado frente a sus seres queridos al interior de su domicilio, ubicado en el municipio de Abasolo, en Guanajuato, México.

De acuerdo con El Financiero, las autoridades reportaron que el cantante se encontraba en su casa compartiendo con familiares y amigos, el domingo 26 de octubre.

Según testigos, cita el medio, dos hombres llegaron al lugar y uno de ellos disparó en contra del artista, apodado afectuosamente como ‘Bosho’, en al menos cinco ocasiones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para auxiliar a Martínez; sin embargo, él ya no presentaba signos vitales, por lo que confirmaron su fallecimiento.

Entre tanto, los perpetradores huyeron a bordo de un vehículo. Presuntamente, el ataque fue directo, pero se desconoce por el momento el motivo.

Elementos de la Policía local acordonaron el área tras lo sucedido y personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía de Guanajuato iniciaron las diligencias correspondientes.

El caso ya está bajo investigación. No se ha dado a conocer si ya hay detenidos por el homicidio del intérprete.

Grupo Dorado de Abasolo despide a su vocalista

En su cuenta oficial de Facebook, Grupo Dorado de Abasolo publicó la tarde del 27 de octubre un primer mensaje para despedir a Juan Luiz Martínez.

“Vuela alto, mi ching… Nos dejas un gran vacío, pero sabemos que estás cantando en un escenario más freg…”, se lee en un ‘post’, que contiene una fotografía en blanco y negro de ‘Bosho’.

La agrupación informó horas más tarde, en la misma red social, que su “compañero” sería velado ese mismo día en las instalaciones de su vivienda.

La noche de este martes 28, revelaron que se llevará a cabo una misa en su honor este miércoles 29, pero no puntualizaron si después de eso será su funeral.

Grupo Dorado de Abasolo se pronunció tras la muerte de su vocalista. Imagen Grupo Dorado de Abasolo/Facebook

Juan Luiz ‘Bosho’ Martínez era considerado un referente de la música regional mexicana en la zona sur de Guanajuato, indica El Financiero.