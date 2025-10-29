Muertes de famosos

Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia

El cantante Juan Luiz Martínez López fue asesinado mientras se encontraba en una reunión con sus seres queridos, de acuerdo con los reportes.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere el cantante Ernesto Barajas: esta fue la última publicación del vocalista de Enigma Norteño

Juan Luiz Martínez López, vocalista de Grupo Dorado de Abasolo, fue asesinado frente a sus seres queridos al interior de su domicilio, ubicado en el municipio de Abasolo, en Guanajuato, México.

De acuerdo con El Financiero, las autoridades reportaron que el cantante se encontraba en su casa compartiendo con familiares y amigos, el domingo 26 de octubre.

PUBLICIDAD

Según testigos, cita el medio, dos hombres llegaron al lugar y uno de ellos disparó en contra del artista, apodado afectuosamente como ‘Bosho’, en al menos cinco ocasiones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para auxiliar a Martínez; sin embargo, él ya no presentaba signos vitales, por lo que confirmaron su fallecimiento.

Entre tanto, los perpetradores huyeron a bordo de un vehículo. Presuntamente, el ataque fue directo, pero se desconoce por el momento el motivo.

Más sobre Muertes de famosos

Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”
1:00

Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”

Univision Famosos
Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos
1:00

Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Univision Famosos
Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara
2 mins

Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara

Univision Famosos
Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes
1:13

Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes

Univision Famosos
Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe
2 mins

Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos

Elementos de la Policía local acordonaron el área tras lo sucedido y personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía de Guanajuato iniciaron las diligencias correspondientes.

El caso ya está bajo investigación. No se ha dado a conocer si ya hay detenidos por el homicidio del intérprete.

Grupo Dorado de Abasolo despide a su vocalista

En su cuenta oficial de Facebook, Grupo Dorado de Abasolo publicó la tarde del 27 de octubre un primer mensaje para despedir a Juan Luiz Martínez.

“Vuela alto, mi ching… Nos dejas un gran vacío, pero sabemos que estás cantando en un escenario más freg…”, se lee en un ‘post’, que contiene una fotografía en blanco y negro de ‘Bosho’.

La agrupación informó horas más tarde, en la misma red social, que su “compañero” sería velado ese mismo día en las instalaciones de su vivienda.

La noche de este martes 28, revelaron que se llevará a cabo una misa en su honor este miércoles 29, pero no puntualizaron si después de eso será su funeral.

Grupo Dorado de Abasolo se pronunció tras la muerte de su vocalista.
Grupo Dorado de Abasolo se pronunció tras la muerte de su vocalista.
Imagen Grupo Dorado de Abasolo/Facebook

¿Quién era Juan Luiz

‘Bosho’

Martínez?

Juan Luiz ‘Bosho’ Martínez era considerado un referente de la música regional mexicana en la zona sur de Guanajuato, indica El Financiero.

Celebró su cumpleaños el pasado 3 de agosto. En su perfil de la plataforma digital él aseveró sentirse “bendecido” por los buenos deseos que estaba recibiendo.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX