¿Quién era ‘Muñequita Milly’, cantante que murió tras someterse a una liposucción?

¿Quién era ‘Muñequita Milly’?

A los 5 años, su padre la inscribió en un concurso musical realizado por el aniversario de su tierra natal, donde cantó el tema ‘No me caso’, de Fresialinda, reportan La República y El Popular.

“En el ambiente musical me siento completamente a gusto, ya que dondequiera que vaya cuento con el apoyo incondicional de mi padre, quien funge como mi mánager”, explicó en una entrevista retomada por los medios ya citados.

“La música es algo que me gusta mucho. En la escuela, mis profesores me piden que cante y mis compañeros me dicen que quieren ser como yo”, dijo al blog Cantantes Famosos de Puno en 2013.