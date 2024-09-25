El antes y el después de Kenia Os: ¿Su sorprendente cambio físico se debe a alguna cirugía?
La cantante Kenia Os ahora está en la cima del mundo, pero ella hizo algo inesperado para lograr el éxito. Hoy está en boca de todos por su impresionante transformación física y las cirugías estéticas que negó durante años.
La cantante Kenia Os de 25 años de edad ha llamado la atención tanto por su polémica con Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja, como por las operaciones que ha negado y luego confirmado a sus millones de fans en redes sociales.
Aunque Kenia Os dijo en alguna ocasión que su cambio físico se debía a su crecimiento y que se había terminado de desarrollar como mujer, al final las operaciones que se ha hecho salieron a la luz.
¿Qué operación se hizo Kenia Os?
La primera operación que Kenia Os admitió haberse hecho fue un aumento de busto, pues desde que era muy joven, sintió que no tenía mucho pecho como otras jóvenes en su natal Mazatlán, Sinaloa.
Luego de su operación para aumentarse el pecho, su autoestima mejoró y Kenia Os dijo sentirse muy cómoda con su cuerpo, pero siempre supo que en algún momento se va a retirar los implantes.
En un futuro me las voy a quitar. Obviamente me voy a dejar, porque me gusta tener bubis, pero me las voy a dejar súper chiquitas. Pero yo creo que eso cuando ya sea mamá.
Aunque ella habló muy abiertamente sobre su cirugía de aumento de busto, Kenia Os negó en más de una ocasión haberse sometido a otras operaciones estéticas.
Kenia Os negaba sus cirugías, ¿cuántas operaciones se ha hecho?
Además de su aumento de busto, Kenia Os se operó más partes de su cuerpo. Entre sus cirugías destacan una lipopapada, una rinoplastia y lipoescultura, que negó una y otra vez en redes sociales.
Su rostro cambió, su abdomen lucía mucho más firme y su cuerpo más delgado, y Kenia Os dijo que estaba bajando de peso por mérito propio. Hacía mucho ejercicio y se alimentaba de una forma más saludable.
Kenia Os dijo que cada persona tiene la autoridad de sí misma de saber si quiere o no quiere hacer públicas sus cirugías.
Pero la presión sobre su antes y después en fotografías era tan evidente que no tuvo más remedio que contar la verdad, pues confesó que había sido un grave error. Kenia Os se sometió a inyección de 'fillers' o rellenos en el rostro, y el resultado no fue nada de lo que ella esperaba.
Me vi y dije: ‘’Kenia, ¿qué acabas de hacer?’’. Por más que traté de ocultarlo no lo puedo ocultar, soy una figura pública. No lo quería decir porque me daba muchísima pena. Lo que se le ve bien a tal persona, probablemente no se te vea bien a ti.
El cambio físico antes y después de las operaciones de Kenia Os no dejó de ser señalado por fans y haters, pues además de sus cirugías, su figura cambió de un momento a otro y debido a las burlas ella tuvo que hablar de la enfermedad que padece.
¿Qué enfermedad tiene Kenia Os? ¿Qué dijo de sus problemas alimenticios?
Kenia Os se tomó el tiempo de contestar a preguntas de sus fans, y aunque dijo que en pleno 2024 ya nadie debería estar criticando cuerpos ajenos, ella reveló que ha tenido problemas de alimentación en el último año.
Tengo ovario poliquístico y éste hace que suba o baje de peso. Normalmente, cuando estoy tranquila con una dieta balanceada específica y tengo tiempo para mis entrenamientos, mis hormonas se regulan.
Kenia Os dijo que bajó seis kilos en un par de meses debido a su enfermedad y luego de su diagnóstico de ovario poliquístico cambió su estilo de vida y comenzó una alimentación más saludable.
La cantante ha tratado de ser muy sincera con sus fans por lo que ha sido transparente sobre su transformación. Pero por otro lado, Kenia Os no quiere que sus fans sigan sus pasos para que eviten todos los contratiempos que ella experimentó.
¿Por qué es famosa Kenia OS? ¿Qué género musical canta?
Kenia Os, cuyo nombre completo es Kenia Guadalupe Flores Osuna, es cantante, compositora, empresaria e influencer.
Se hizo famosa inicialmente por su canal de YouTube, donde publicaba vlogs de estilo de vida, desafíos y reacciones. Se vio envuelta en una polémica con la pareja de influencers Juan De Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, con quienes colaboró en un proyecto llamado Jukilop.
En 2018, Kenia Os rompió lazos con la pareja debido a que no quiso firmar un nuevo contrato que le era desfavorable a su carrera. Cuando se rompió la relación laboral, las cuentas de Kenia Os fueron eliminadas por el acuerdo que firmó con ellos.
A los 18 años, Kenia Os abrió nuevos perfiles en todas las redes sociales y su popularidad creció rápidamente por la exposición de su polémica. Más tarde se aventuró en la música, lanzando varios sencillos y álbumes del género reguetón y pop urbano que han tenido gran éxito.
