La familia real ha ocultado al príncipe Philip la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey

El esposo de la reina Isabel, quien cumplirá 100 años el 10 de junio, salió del hospital en automóvil particular y no en una ambulancia, pero causó preocupación porque según Katie Nicolle "se veía muy, muy frágil en el asiento trasero. Sé que la familia está aliviada de que esté en casa, pero también profundamente preocupada por su salud", explicó.

De acuerdo con declaraciones de Gayle King, mejor amiga de Oprah Winfrey, en algún momento se pensó en retrasar el estreno de la entrevista transmitida el 7 de marzo por la cadena CBS "si algo le pasaba" al duque de Edimburgo. Además, explicó en su programa radiofónico 'SiriusXM, Gayle King in the house', que la conversación fue grabada antes de que el rey consorte de Gran Bretaña fuera hospitalizado.

"Si algo, Dios no lo quiera, le pasaba, la entrevista no iba a ser publicada en ese momento. Pero la entrevista fue hecha y fue agendada antes de que fuera al hospital. Pero mucha gente ha aludido a ese punto", dijo King.

En el programa 'This morning', Gale compartió que habló con los duques de Sussex para saber cómo estaban tras el revuelo que había causado la entrevista y señaló que el príncipe Harry tuvo un acercamiento con su hermano William y su padre Charles, aunque no fue del todo bueno: "Les llamé para ver cómo se sentían y es cierto, Harry ha hablado con su hermano y con su papá también. La palabra que se me dio (fue que) esas conversaciones no fueron productivas. Pero están contentos de que, al menos, se haya comenzado una conversación", reportó la revista ¡Hola!