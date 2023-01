Las declaraciones más polémicas de Harry: su pelea con William, su consumo de sustancias y más

Desde hace varias semanas, Harry ha impactado a millones con sus controvertidas confesiones y recuerdos sobre varios de los momentos más impactantes que azotaron su vida durante y después de ser un miembro activo de la realeza.

Las declaraciones más polémicas del príncipe Harry



Su millonario documental de Netflix ‘Harry y Meghan’ y su más reciente libro de memorias ‘Spare’ cuentan con varias revelaciones muy personales y polémicas del príncipe Harry.

Harry recordó la vez que perdió su virginidad



En su libro ‘Spare’, el duque de Sussex admitió que la primera vez que tuvo un encuentro íntimo fue con una mujer mayor (cuya identidad no reveló) y al aire libre.

"Le gustaban mucho los caballos, y me trataba como a un semental joven. Fue un paseo rápido, después de lo cual ella me golpeó el trasero y me envió a la gracia. Entre las muchas cosas que estaban mal: sucedió en un campo de hierba detrás de un pub concurrido".

El príncipe Harry admitió que consumió cocaína en su juventud



Durante la adolescencia y juventud del príncipe, su gusto por la fiesta fue protagonista de múltiples encabezados de la prensa. Años más tarde, Harry admite en su libro ‘Spare’ que sí ha probado diferentes sustancias.

"Por supuesto que había estado tomando cocaína en ese momento. En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una línea, y desde entonces había consumido un poco más”.



Harry explicó que su consumo de drogas realmente “no fue muy divertido” ni se sintió “especialmente feliz”. No obstante, si cumplió un objetivo en su vida.

“Me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente. Yo era un joven de diecisiete años dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el orden preestablecido. Al menos, eso es de lo que estaba tratando de convencerme a mí mismo".

Harry habló de las drogas que ha probado



Más allá de la cocaína, el duque de Sussex también fumó marihuana con sus amigos en Eton y experimentó con drogas psicodélicas, entre ellas hongos de chocolate que encontró durante una fiesta en casa de Courtney Cox, actriz de ‘Friends’.

“La puerta [del refrigerador] estaba abierta, vimos una enorme caja de chocolates con hongos de diamante negro… Mi compañero y yo agarramos varios, los engullimos y los pasamos con tequila”.

Harry recordó los asesinatos que cometió durante la guerra



El príncipe ahondó en su tiempo en el ejército británico durante sus servicios en Afganistán, en donde mató a 25 combatientes talibanes.

"No fue una estadística que me llenó de orgullo, pero tampoco me avergonzó. Cuando me sumergí en el calor y la confusión de la batalla, no pensé en ellos como 25 personas. No puedes matar a las personas si las ves como personas. En verdad, no puedes lastimar a las personas si las ves como personas. Eran piezas de ajedrez sacadas del tablero, los malos eliminados antes de que maten a los buenos".

Harry acusó a William de atacarlo físicamente



El duque de Sussex recordó en su libro ‘Spare’ una acalorada discusión que tuvo con Willy (como le dice de cariño) en su casa, Nottingham Cottage, en 2019 tras los rumores que existieron sobre el bullying que presuntamente Meghan realizó en contra del personal del palacio.

William llamó a Markle "grosera" y “difícil", según alega Harry, quien recriminó a su hermano por repetir la narrativa que los medios publicaban sobre su esposa.

La discusión se intensificó a tal grado que los gritos dieron paso a una agresión física.

"Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el cuenco del perro, que se rompió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que se fuera".



Harry recordó que su hermano lo motivó a que le devolviera el golpe, pero él se negó. Al final, William se disculpó y le pidió que no le contara de su altercado a Meghan.

"¿Quieres decir que me atacaste?", le dijo Harry; a lo que William presuntamente respondió: "Yo no te ataqué, Harold".

Harry reveló que William y Kate lo animaron a usar el polémico disfraz nazi



En ‘Harry y Meghan’, el príncipe admitió que vestirse como un soldado nazi es “uno de los mayores errores de su vida”.

No obstante, fue hasta su libro ‘Spare’ en donde reveló que realmente tomó la decisión de lucir este disfraz tras preguntarle a William y Kate cuál era mejor, si vestirse como soldado nazi o como un piloto británico.

“Llamé a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban. ‘Uniforme nazi’, dijeron. Lo alquilé, más un bigote tonto, y volví a la casa. Me lo probé todo. Ambos se murieron de risa”.

La pelea entre Harry y Meghan que lo motivó a ir a terapia



En ‘Spare’, el duque de Sussex recordó una discusión que tuvo con Markle en donde desafortunadamente se salió de sus estribos.

"Tal vez el vino se me subió a la cabeza. Tal vez las semanas de luchar contra la prensa me habían desgastado. Por alguna razón, cuando la conversación dio un giro inesperado, me volví susceptible. Luego me enojé. Me enojé de manera desproporcionada y descuidada".



Su enojo provocó que Meghan se fuera a otra habitación y 15 minutos después Harry la encontró sentada en el dormitorio en silencio. Posteriormente, su esposa le advirtió que “nunca soportaría que le hablaran así” y que "no iba a criar a los niños en una atmósfera de ira o falta de respeto”.

Markle le preguntó si alguna vez había ido a terapia y Harry le respondió que sí, pero que nunca encontró un terapeuta adecuado. Sin embargo, su pareja lo motivó a

'Inténtalo de nuevo', le sugirió Meghan.

Harry cree que la prensa habría provocado el aborto de Meghan Markle



En su documental de Netflix, los duques de Sussex muestran la presión que vivieron tras los problemas que tuvieron con la forma en la que los tabloides se expresaban de Meghan; en especial, la demanda que interpusieron contra el Daily Mail.

En sus reflexiones, sobre el estrés que este problema legal trajo a sus vidas, Harry admitió que pudo haber causado el aborto que sufrió Markle antes de embarazarse de su hija Lilibet.

“Creo que mi esposa sufrió un aborto espontáneo por lo que hizo el Mail. Lo vi todo. “Ahora, ¿sabemos absolutamente que el aborto espontáneo fue causado por eso? Por supuesto que no.

Pero teniendo en cuenta el estrés que causó, la falta de sueño y el momento del embarazo, cuántas semanas tenía, puedo decir por lo que vi, que el aborto espontáneo fue creado por lo que estaban tratando de hacerle a ella.”

El príncipe Harry le pidió a su papá Carlos que no se casara con Camilla



El duque de Sussex y al ahora príncipe de Gales le suplicaron a su padre Carlos que no convirtiera a Camilla Parker Bowles en su esposa.

"Una boda causaría controversia", recordó Harry que le dijo a su padre en ese momento. "Incitaría a la prensa. Haría que todo el país, todo el mundo, hablara de mamá, comparara a mamá con Camila, y nadie quería eso. Y menos Camila".

"Te apoyamos, dijimos. Respaldamos a Camilla. Solo por favor no te cases con ella. Solo estén juntos, papá".



A pesar de la solicitud de sus hijos, Carlos estaba decidido a casarse con Camilla, cosa que sucedió en 2005.

"A pesar de que Willy y yo le insistimos en que no lo hiciera, papá siguió adelante. Le estrechamos la mano, le deseamos lo mejor. Sin resentimientos”.

Harry habló de ser el “repuesto” de su familia



El título de su libro ‘Spare’ (repuesto en español) nace porque así se sintió y fue conocido por la familia real, según relató el príncipe. Se sentía como “la sombra, el apoyo, el Plan B” de su familia tras tener a un heredero al trono (William).

“Fui convocado para brindar apoyo, distracción, desvío y, de ser necesario, un repuesto. Riñón, tal vez. Transfusión de sangre. Médula ósea. Todo esto me quedó explícitamente claro desde el comienzo del viaje de la vida y se reforzó regularmente después”.



Cuéntanos, ¿qué te parecieron las declaraciones de Harry? ¿Cuál crees que es la más polémica?