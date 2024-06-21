Muertes de famosos

Esposo de presentadora de TV le quita la vida tras presunta discusión por unos mensajes

De acuerdo con los informes, Victoria Vera y su esposo se encontraban en su casa cuando supuestamente tuvieron una pelea, la cual concluyó de forma trágica. Sus tres hijos, de 4, 10 y 14 años, también estaban en la residencia.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
La presentadora de televisión Victoria Vera fue asesinada por su esposo, el empresario David Thomas Blyth, quien posteriormente se quitó la vida.

De acuerdo con Daily Mail, el magnate del petróleo disparó a la también cantante luego de presuntamente discutir por unos mensajes de texto de ella, el martes 11 de junio.

La pareja se encontraba en su casa, en Ankara, capital de Turquía, cuando ocurrió la supuesta pelea. Sus tres hijos también estaban ahí.

Después de arremeter contra la conductora de 40 años, el hombre, de 53, se suicidó, por lo que nadie más resultó herido, según los informes.

Hermana de Victoria Vera rompe el silencio

Ante la muerte de Victoria Vera, titular del programa ‘Morning Show’ en la cadena Europe 2, su hermana, Alexandra, emitió un mensaje, reporta The Sun.

“Con profunda tristeza y dolor tengo que anunciar que mi querida y hermosa hermana, el sol de nuestras vidas que nos trajo tanta alegría, con su risa, espíritu positivo, empuje y energía, nos ha dejado para siempre”, escribió en Instagram.

Imagen Victoria Vera/Instagram

“Mi familia está pasando por un momento muy difícil porque han perdido a sus dos padres. Hace poco enterramos a nuestro padre y ahora a nuestra hermana y cuñado”, puntualizó.

“Necesitamos tiempo para recuperarnos, pero sobre todo necesitamos estar aquí para los niños. Realmente apreciamos sus hermosos mensajes, pero en estos tiempos difíciles necesitamos tiempo para respirar”, concluyó.

El medio explica que tras lo sucedido, los niños de la conductora y David Thomas, que tienen 4, 10 y 14 años, han sido puestos al cuidado de sus familiares maternos, que viajaron a Ankara.

Victoria Vera presuntamente quería dejar a su esposo

Al respecto de esta situación, una amiga de Victoria Vera reveló que ella le platicó los problemas que pasaba en su matrimonio.

“Todo el mundo la seguía en Instagram, pero hace unos meses su perfil desapareció de repente. Así que me puse en contacto con ‘Viky’ para saber qué pasaba”, contó en entrevista con el periódico checo Blesk.

“Me dijo que el marido no quería que la esposa de un influyente hombre de negocios se presentara de esa manera. Así que ella accedió y creó un nuevo perfil, que ya tenía bloqueado al público, y dejó de compartir sus fotos sexys”, agregó.

La allegada indicó que, pasado un tiempo, la comunicadora le compartió “que estaba lidiando con las constantes infidelidades de su marido. Ella misma dijo que estaba celosa”.

Esta persona aseveró que Victoria había amenazado a David Thomas con abandonarlo si no dejaba de ser mujeriego.

A decir de esta conocida, la celebridad de televisión tenía planeado ir en el verano a la República Checa para reunirse con sus seres queridos.

“Me escribió que después no volvería a Ankara y que se quedaría aquí. Que dejaba a su esposo y a sus hijos, que quería una vida sin infidelidades ni estrés para los niños… Quién iba a imaginar que esa decisión le costaría la vida y dejaría huérfanos a tres pequeños”, concluyó.

Daily Mail expone que aparentemente el empresario vio los mensajes de texto en los que Victoria Vera hablaba con sus amistades checas sobre sus planes, esto antes de su supuesta disputa.

