Emma Stone llamó "idiota" a Andrew Garfield por mentirle: te contamos qué le hizo

Después de meses de rumores sobre la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No way home’ retomando a sus versiones de Peter Parker, el estreno de la cinta confirmó el multiverso con los Spider-Man anteriores junto al de Tom Holland.

Previo al lanzamiento de la cinta, Andrew Garfield se encontraba promocionando el musical de Netflix ‘Tick, Tick, Boom!’, por lo que el actor fue cuestionado en más de una entrevista sobre su regreso como Peter Parker.

Garfield mantuvo el misterio de su participación durante meses negando los rumores. Incluso cuando se filtró una imagen donde aparecía en el set con el traje, dijo que se trataba de una edición en Photoshop.



Sin embargo, los medios y el público no fueron a los único a los que Andrew Garfield engañó con sus declaraciones, pues su exnovia Emma Stone también fue víctima de sus mentiras sobre volver a ser Peter Parker.

Andrew Garfield le mintió a Emma Stone

En una entrevista reciente en el podcast ‘Happy Sad Confused’, Andrew Garfield fue cuestionado sobre si Emma Stone, su exnovia y coprotagonista en ‘The Amazing Spider-Man’, o el director Marc Webb sabían que sí aparecería en la nueva película de Marvel.

El actor admitió que, cuando los rumores salieron a la luz, Emma Stone también le preguntó por mensaje de texto si estaría en la película, pero él lo negó.

“Emma me enviaba mensajes de texto diciendo '¿Estás en esta nueva película de Spider-Man?' y yo estaba como 'No sé de qué estás hablando'. Ella me decía 'Cállate, solo dime' y yo estaba como'Honestamente, no lo sé'. Ni siquiera podía decirle, era gracioso. Y luego ella la vio y me dijo: 'Eres un idiota'. No quería decírselo a nadie, me lo tomé muy en serio, no se lo dije a nadie”, contó el actor entre risas.



A pesar de las diversas preguntas que Garfield recibió sobre su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’, el actor se mantuvo firme negando los rumores hasta que se estrenó la película.

En otra entrevista con TheWrap, Garfield confesó que fue un periodo “estresante, pero extrañamente disfrutable” mientras le mentía al mundo sobre su regreso como Peter Parker.



Andrew Garfield y Emma Stone protagonizaron la saga ‘The Amazing Spider-Man’ entre 2012 y 2014, tiempo en el que también se volvieron pareja en la vida real, pero terminaron en 2015.

A pesar de que la trilogía protagonizada por Garfield fue cancelada y de que las películas recibieron críticas divididas, los comentarios destacaron la química de la pareja como Gwen Stacy y Peter Parker.