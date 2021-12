Famosos que se alejaron de las redes por salud mental, eligieron el anonimato virtual

Estos 'haters', también han logrado que muchos famosos no se animen a abrir sus redes sociales. Ellos se niegan a abrir una cuenta de Facebook, Instagram o Twitter, pues no quieren exponer sus vidas, o, a sus seres queridos a las críticas o chismes.

Pese a sus precauciones, es evidente que los medios de comunicación continúan pendientes de sus vidas; aun así, ellos prefieren mantener su privacidad fuera de internet.

A continuación, te diremos qué famosos no aparecen en ninguna red social.

Emma Stone

La actriz de exitosas películas como ‘Cruella de Vil’ y ‘El sorprendente Hombre Araña’, se mantiene alejada de las redes debido a que no siente que sea algo beneficioso para ella; además de que es muy reservada con su vida privada.

“Parece que mucha gente tiene que aprender lecciones públicamente ahora debido a la forma en que el mundo está conectado. (...) Creo que no sería nada positivo para mí”, dijo en una entrevista publicada por la revista ‘Elle’ en 2018.



Fue gracias al internet que nos enteramos que la actriz de ‘La La Land’ se había comprometido y luego casado con el escritor David Lawrence McCary y, poco después, embarazado.

Scarlett Johansson

Lamentablemente, la actriz que da vida a la superhéroe ‘Black Widow’ en el universo de Marvel, no tiene ningún perfil en Instagram, Facebook, ni ninguna otra red social.

Únicamente sus fans pueden saber de ella en alfombras rojas, giras de prensa o paparazzis.

En mayo del 2013, la revista ‘Marie Claire’, le hizo una entreviza a Scarlett en donde ella mencionó que valora mucho su privacidad y que las redes sociales la vuelven loca.

“Todo eso me vuelve loca. No entiendo esta necesidad de compartir. Nosotros casi nos explotamos nosotros mismos para tratar de ser vistos”.

Bradley Cooper

El actor de ‘Nace una estrella’ y ‘¿Qué pasó ayer?’, igual prefiere mantener su privacidad y no exponerse solo en internet.

Mucho menos después de separarse de la actriz, Irina Shayk, luego de cuatro años de relación y una hija, Lea De Seine.

Kristen Stewart

La estrella de la saga ‘Crepúsculo’ decidió dejar por completo las redes sociales. Sólo aparece en eventos importantes y en la cuenta de Instagram de su pareja, la escritora, Dylan Meyer, con quien está comprometida.

Cargando Video... Kristen Stewart ansiaba pedirle matrimonio a su novia, pero su pareja planeó algo distinto

"Sé que sueno ridículo y realmente obvio; todo el mundo dice esto, y sueno como una persona mayor, pero podríamos estar haciendo algo mucho mejor", dijo en una entrevista a ‘CBS News’ en 2016.

Brad Pitt

El actor de 58 años de ‘Troya’ y ‘El Club de la pelea’ prefiere estar alejado del mundo digital.

Aun cuando es una de las celebridades más cotizadas de Hollywood y a mucha gente le gustaría saber todo sobre él, Brad Pitt prefiere el anonimato.

De acuerdo con la revista de moda ‘InStyle’, cuando le preguntaron si tenía pensado entrar a estas plataformas, el actor respondió:

"No va a pasar, nunca. Bueno, nunca hay que decir nunca. Pero la vida es muy bonita sin ellas, no veo el por qué necesito las redes sociales".

George Clooney

El actor de ‘Ocean’s Eleven’ y ‘Gravity’, también prefiere mantenerse lejos de las redes.

La celebridad, además de mantener su vida privada, confesó a Variety que teme decir algo estúpido en Twitter.

"Sólo porque me gusta tomar una copa por la noche. Fácilmente podría decir algo estúpido, y tampoco creo que necesites estar tan disponible. No veo a Matt Damon o Brad Pitt o a mí mismo queriendo expresar nuestros pensamientos en una cosa de 140 caracteres a las 3 de la mañana ".

Daniel Radcliffe

Al actor que protagonizó a Harry Potter no le gustan las redes sociales y considera que tenerlas sólo le traería problemas.

Durante una entrevista con el periodista Sean Evans, Daniel mencionó que sí llegó a considerar Twitter.

“Me encantaría decir que hay algún tipo de intelectual, bueno, por la razón de esto. Porque consideré tener un Twitter y sé al 100% que si lo hiciera, todos ustedes se despertarían con historias como ‘Dan Radcliffe se pelea con una persona random en Twitter'”.



Igualmente admitió que no le gusta la idea de las redes sociales porque sabe que afectaría negativamente su salud mental a largo plazo.

“Cuando era más joven, ya no, gracias a Dios, buscaba lo que se decía sobre mí en internet. Me daba por leer cosas así. Es una locura y una malísima adicción, y para mí Twitter y las redes son como una especie de extensión de eso. A menos que sólo fuera a leer cosas positivas sobre mí, lo cual tampoco es algo muy sano. A parte de eso, honestamente, no creo que sea lo suficientemente fuerte mentalmente. En este momento estoy bien así”.

Keira Knightley

La actriz de ‘Orgullo y prejuicio’ ha sido una de las pocas en dar el paso a las aplicaciones sociales y arrepentirse minutos después.

“Tuve una cuenta durante unos cinco segundos. Lo vi acumular como 100 seguidores en tres segundos y me asusté tanto que lo apagué de inmediato. Y luego Facebook. Estuve encendido por un día hace 10 años y nunca publiqué nada en él, pero todavía me envían correos electrónicos todo el tiempo como si fuera un miembro o lo que sea”, reveló en entrevista de 2019 a ‘The Irish Time’.



Igual mencionó que no tiene mucho que deseé compartir y que, por sus hijos y su privacidad, no quiere estar activa en redes.

“Quiero decir, la cosa es que no tengo mucho que quiera compartir de esa manera. Tengo un hijo y otro en camino, y quiero que su privacidad sea segura y sagrada hasta que tengan la edad suficiente para elegir lo que quieren hacer con sus vidas”.

Sandra Bullock

La actriz es muy querida por su público y por los directores de cine que la eligen para sus películas.

No obstante, algo que no le gusta a pesar de su fama es usar redes sociales, porque expone que la vida en espacios virtuales no corresponde con la realidad.

“Las redes sociales no son una representación de nuestras vidas reales. No me tomaré un selfie que no pueda borrar. No publico ni hago nada de eso”, dijo a ‘The Times’ del Reino Unido.

Rachel McAdams

La actriz de ‘Mean Girls’ y ‘El diario de una pasión’, lleva años sin crear una cuenta de Instagram y no hay planes de que algún día lo haga.

En 2009, la famosa explicó a ‘ People’ que no sabía mucho sobre internet:

“Escucho las noticias en la radio. No tengo televisión y soy muy mala en el correo electrónico”.

¿Qué otros famosos no tienen redes sociales?