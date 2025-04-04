Ella sería la mujer con la que captaron a Piqué ¿engañando a Clara Chía?

Video Shakira habría sufrido otro duro golpe de Piqué: revelan por qué “abandonó” a sus hijos

Jordi Martín, colaborador de El Gordo y La Flaca, ha revelado quién sería la misteriosa mujer con la que recientemente captaron a Gerard Piqué.

En un video, que se volvió viral este 1 de abril, se aprecia al ex de Shakira en una heladería en Miami junto a una chica pelirroja.

Dicho material, difundido en primer lugar por ‘En casa con Telemundo’, reavivó, por un lado, los rumores de que el exfutbolista se habría separado de Clara Chía y generó, por otro, especulaciones de que la estaría engañando.

¿Quién es la mujer con la que captaron a Piqué?

Ante las dudas, Jordi Martin dio a conocer la supuesta identidad de la joven que apareció al lado de Gerard Piqué en la llamada ‘Ciudad del Sol’.

“Me pongo en contacto con el propietario de la factoría de azúcar, mi amigo Ángel Sánchez”, dijo ante la cámara para su canal de YouTube, este 2 de abril.

El paparazzo contó que preguntó al dueño del establecimiento si era “cierto” que el deportista “estuvo comiéndose un helado con una chica”.

“Me dice: ‘No, Jordi, seamos rigurosos con la información. Piqué llegó con su amigo WestCol y WestCol llegó con esta chica, y Piqué estaba solo’”, relató.

Martin puntualizó que la susodicha sería la “novia” del ‘streamer’ colombiano, quien públicamente ha compartido estar saliendo con la cantante Valka.

“Con lo cual, desmentimos por completo”, continuó, “que Piqué habría tenido una cita romántica en Miami con otra chica”.

“Piqué, hasta hoy, que lo que yo sé, es que no le ha sido infiel a Clara Chía”, sentenció Jordi, “pero también sé que eso va a llegar porque lo conozco y sé cómo se maneja”.

Gerard Piqué volvería a “disfrutar” con Clara Chía

En esta misma oportunidad, Jordi Martin aseguró que, tras su estancia en Miami, Gerard Piqué estaría de regreso en España y con Clara Chía.

Esto se debería a que como Shakira terminó su gira en Latinoamérica, ya se encontraría en dicha urbe en Florida, por lo que el ahora empresario habría acabado su labor de cuidar a sus hijos, Milan y Sasha, ahí.

“Así que en estos días, Piqué está en Barcelona, hoy va a estar en Andorra”, detalló, “y ahora disfrutará aquí con Clara Chía”.