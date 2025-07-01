Pilar Montenegro: lo que se sabe de su salud ante rumores de que estaría "grave", su familia habló

Video ¿Pilar Montenegro está grave y al borde de la muerte? Su familia rompe el silencio y esto dice

La familia de Pilar Montenegro reaccionó a los rumores de que la cantante está "grave" y sus seres queridos ya se "despidieron" de ella, información que difundió Javier Ceriani en su canal de YouTube el 30 de junio.

"Muchos se despidieron, otros aseguran que ya no está muy consciente y que la cama es su única compañera. Oremos por Pilar porque no está bien, Pilar está grave, Dios dispone", dijo el controversial argentino.

PUBLICIDAD

Familia de Pilar Montenegro habla de su salud

Televisa Espectáculos se comunicó con familiares de la actriz de la telenovela 'Marisol' y rompieron el silencio sobre su estado.

" Dijeron está bien y que respetarán la privacidad de la exintegrante de Garibaldi, que desde hace años está retirada del medio". También señalaron que "será Pilar quien decida hablar de su vida".

Según Televisa Espectáculos, esta fotografía fue publicada el 25 de octubre de 2024 en su aparente cuenta de Instagram, aunque el perfil no cuenta con la verificación.

Esta foto la habría compartido Pilar Montenegro en 2024. Imagen Televisa Espectáculos/Instagram

Lo que se dice sobre la salud de Pilar Montenegro

Desde su retiro de los espectáculos, la salud de la intérprete de "Quítame Ese Hombre" se ha visto envuelta en una serie de especulaciones, pues se dice que padecería una enfermedad "degenerativa".

Según se rumora, habría sido diagnosticada con esclerosis múltiple la cual le habría hecho perder la movilidad, por lo cual supuestamente se mantiene alejada del foco público. Aunque también se ha dicho que tiene ataxia.

En 2016, un amigo cercano y diseñador de vestuario de Garibaldi, Jerónimo García, declaró que Pilar usaba silla de ruedas y atravesaba momentos difíciles.

" Lo de la silla de ruedas es porque padece una enfermedad degenerativa, su papá de eso murió y posiblemente lo haya heredado, usa la silla para no cargar todo su peso, sus pies no le responden muy bien, tiene que sostenerse con algo. Me dijo que no quería saber nada del medio artístico porque ya estaba harta", dijo al diario Basta.

PUBLICIDAD

Pilar Montenegro declaró a TVNotas en 2015 que un problema en el cerebro la había obligado a hacer una pausa en su carrera.

" Tengo estrés severo causado por un problema de neurología, en la carrera artística hay mucho estrés, estrés tan severo, que de 6 meses para acá, empecé como vértigo, a marearme, cansancio, dolor muscular", dijo en ese entonces.

"Me recomendaron mucho no tener situaciones de estrés, y yo soy muy aprehensiva, a mí me afecta mucho lo que dicen los medios de mí. Me daré un ratito, voy a respirar, no sé qué me pase mañana, pero por el momento quiero estar tranquila", añadió a la revista.

En 2022 Luisa Fernanda, exintegrante de Garibaldi, se negó a hablar de la salud de su amiga, pues los rumores de que usaba silla de ruedas habían tomado fuerza.

"Aunque fuera verdad a nosotros no nos corresponde, nosotros no somos su representantes públicos y si ella no lo quiere decir es muy respetable. Para nosotros es como una hermana y lo único que queremos es que esté bien, que esté contenta", sentenció.