Pilar Montenegro: ¿qué es la ataxia, enfermedad que supuestamente tiene la ex Garibaldi?

Video ¿Pilar Montenegro está grave y al borde de la muerte? Su familia rompe el silencio y esto dice

Pilar Montenegro y su estado de salud están en el ojo del huracán después de que el presentador Javier Ceriani afirmó que la cantante estaba al borde de la muerte por una enfermedad.

"Una enfermedad que se va deteriorando minuto a minuto. Muchos se despidieron, otros aseguran que ya no está muy consciente y que la cama es su única compañera. Oremos por Pilar porque no está bien, Pilar está grave", informó en su canal de YouTube .

Tras este reporte resurgieron las especulaciones de algunos medios de comunicación sobre que Pilar Montenegro tendría ataxia, ¿qué es esta enfermedad?

¿Qué es la Ataxia?

Según Mayo Clinic, la ataxia consiste en "un control muscular deficiente que causa movimientos torpes. Esta afección puede impactar significativamente la capacidad de una persona para realizar acciones cotidianas, como caminar y mantener el equilibrio, la coordinación de las manos, el habla y la deglución, así como los movimientos oculares".

La ataxia persistente es, con frecuencia, explica el sitio web, el resultado de un daño en el cerebelo, que es la parte del cerebro encargada de controlar la coordinación muscular. El cerebelo, situado en la base del cerebro y conectado al tronco encefálico, desempeña un papel crucial en el control del equilibrio, los movimientos oculares, la deglución y el habla.