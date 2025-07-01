Pilar Montenegro

Pilar Montenegro: ¿qué es la ataxia, enfermedad que supuestamente tiene la ex Garibaldi?

La salud de la ex Garibaldi está dando de qué hablar después de que se reportó que supuestamente estaba grave y al borde de la muerte. Entre los rumores sobre su estado se dice que tiene ataxia, pero ¿qué es este padecimiento?

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Pilar Montenegro está grave y al borde de la muerte? Su familia rompe el silencio y esto dice 

Pilar Montenegro y su estado de salud están en el ojo del huracán después de que el presentador Javier Ceriani afirmó que la cantante estaba al borde de la muerte por una enfermedad.

"Una enfermedad que se va deteriorando minuto a minuto. Muchos se despidieron, otros aseguran que ya no está muy consciente y que la cama es su única compañera. Oremos por Pilar porque no está bien, Pilar está grave", informó en su canal de YouTube .

PUBLICIDAD

Más sobre Pilar Montenegro

Pilar Montenegro habla tras reportarse que estaba “grave” de salud: así reaparece
0:52

Pilar Montenegro habla tras reportarse que estaba “grave” de salud: así reaparece

Univision Famosos
Mhoni Vidente hace predicción sobre la salud de Pilar Montenegro: ¿podría morir?
2 mins

Mhoni Vidente hace predicción sobre la salud de Pilar Montenegro: ¿podría morir?

Univision Famosos
¿Pilar Montenegro va a morir?: Mhoni Vidente hace impactante predicción
0:59

¿Pilar Montenegro va a morir?: Mhoni Vidente hace impactante predicción

Univision Famosos
Pilar Montenegro reaparece y rompe el silencio ante rumores de estar gravemente enferma
3 mins

Pilar Montenegro reaparece y rompe el silencio ante rumores de estar gravemente enferma

Univision Famosos
Sergio Mayer platicó con Pilar Montenegro, ¿está enferma y “grave”?
0:47

Sergio Mayer platicó con Pilar Montenegro, ¿está enferma y “grave”?

Univision Famosos
Pilar Montenegro: lo que se sabe de su salud ante rumores de que estaría "grave", su familia habló
3 mins

Pilar Montenegro: lo que se sabe de su salud ante rumores de que estaría "grave", su familia habló

Univision Famosos
¿Pilar Montenegro está grave y al borde de la muerte? Su familia rompe el silencio y esto dice 
1:00

¿Pilar Montenegro está grave y al borde de la muerte? Su familia rompe el silencio y esto dice 

Univision Famosos
¿Pilar Montenegro está grave?: reportan que no estaría “muy consciente” y que "muchos se despidieron"
2 mins

¿Pilar Montenegro está grave?: reportan que no estaría “muy consciente” y que "muchos se despidieron"

Univision Famosos
Pilar Montenegro no reapareció ni negó estar en silla de ruedas: denuncian usurpación de identidad
4 mins

Pilar Montenegro no reapareció ni negó estar en silla de ruedas: denuncian usurpación de identidad

Univision Famosos
Famosos que terminaron con trabajos comunes y lejos de la farándula: taxistas, guardias y más
27 fotos

Famosos que terminaron con trabajos comunes y lejos de la farándula: taxistas, guardias y más

Univision Famosos

Tras este reporte resurgieron las especulaciones de algunos medios de comunicación sobre que Pilar Montenegro tendría ataxia, ¿qué es esta enfermedad?

¿Qué es la Ataxia?

Según Mayo Clinic, la ataxia consiste en "un control muscular deficiente que causa movimientos torpes. Esta afección puede impactar significativamente la capacidad de una persona para realizar acciones cotidianas, como caminar y mantener el equilibrio, la coordinación de las manos, el habla y la deglución, así como los movimientos oculares".

La ataxia persistente es, con frecuencia, explica el sitio web, el resultado de un daño en el cerebelo, que es la parte del cerebro encargada de controlar la coordinación muscular. El cerebelo, situado en la base del cerebro y conectado al tronco encefálico, desempeña un papel crucial en el control del equilibrio, los movimientos oculares, la deglución y el habla.

La actriz no ha confirmado tener esta enfermedad. En 2015 solamente afirmó, en entrevista para TVNotas, sufrir " estrés severo causado por un problema de neurología" que le provocaba "vértigo, a marearme, cansancio, dolor muscular".

Relacionados:
Pilar MontenegroFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD