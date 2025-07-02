Pilar Montenegro

Mhoni Vidente hace predicción sobre la salud de Pilar Montenegro: ¿podría morir?

La popular vidente habló de la supuesta enfermedad que padecería la exintegrante de Garibaldi. Aunque la familia de la cantante aseguró que ella “está bien”, no dio pormenores al respecto.

Dayana Alvino
Por:Dayana Alvino
Video ¿Pilar Montenegro va a morir?: Mhoni Vidente hace impactante predicción

El estado de salud de Pilar Montenegro ha sido motivo de preocupación en los últimos días luego de que trascendiera que supuestamente estaría al borde la muerte.

“Una enfermedad que se va deteriorando minuto a minuto”, afirmó el presentador Javier Ceriani durante una emisión para su ‘show’.

“Muchos se despidieron, otros aseguran que ya no está muy consciente y que la cama es su única compañera. Oremos por Pilar, porque no está bien, está grave”, agregó.

Después de que esta información cobrara relevancia, la familia rompió el silencio en exclusiva para Televisa Espectáculos.

“Dijeron [que] está bien y que respetarán la privacidad de la exintegrante de Garibaldi, que desde hace años está retirada del medio”, explicó el medio.

¿Pilar Montenegro va a morir?

En medio de las especulaciones que aún rodean a Pilar Montenegro, este 2 de julio Mhoni Vidente habló de ella y su presunta situación.

“Sí está enferma, tiene un problema de enfermedad congénito que se lo heredó el papá y el abuelito”, aseveró, de acuerdo con un video publicado en su canal de YouTube.

La popular astróloga inclusive puntualizó que dicha supuesta afección, contrario a lo que se teme, no acabaría con la vida de la actriz.

“Que de eso ella no va a morir. Viene muriendo por problemas de riñón o de páncreas de tanto medicamento”, afirmó.

“Y aquí también es mucho de que Pilar ponga de su parte, que la deben de dejar en paz”, sentenció en aparente recomendación.

Según se rumora, a la intérprete de ‘Quítame ese hombre’ habría sido diagnosticada con esclerosis múltiple, la cual presuntamente la hizo perder la movilidad.

No obstante, igualmente se ha dicho que tiene ataxia, que consiste en, expone Mayo Clinic, “un control muscular deficiente que causa movimientos torpes”.

Pilar Montenegro habló de su condición

En noviembre de 2015, Pilar Montenegro compartió con TVNotas el motivo que la llevó a poner una pausa en su trayectoria.

“Tengo estrés severo causado por un problema de neurología, en la carrera artística hay mucho estrés, estrés tan severo que de seis meses para acá, empecé como [con] vértigo, a marearme, cansancio, dolor muscular”, mencionó.

Debido a esos malestares, la cantante optó por alejarse de los reflectores buscando su tranquilidad: “Me daré un ratito, voy a respirar”.

