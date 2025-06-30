¿Pilar Montenegro está grave?: reportan que no estaría “muy consciente” y que "muchos se despidieron"

Video ¿Pilar Montenegro está grave y al borde de la muerte? Su familia rompe el silencio y esto dice

Pilar Montenegro decidió retirarse del mundo del espectáculo en 2013 y desde entonces se sabe poco de su vida. Aunque por años se ha especulado que padece ataxia, esta información no ha sido confirmada. Ahora, a 12 años de su ‘desaparición’, se reporta que estaría “grave” de salud.

Este lunes 30 de junio, el comunicador Javier Ceriani manifestó que Pilar Montenegro estaría atravesando por momentos difíciles. Incluso, señaló que la exintegrante de Garibaldi ya no estaría “muy consciente”.

PUBLICIDAD

“Pilar podría estar muy grave. Una enfermedad que se va deteriorando minuto a minuto”, informó en su canal de YouTube.

“Muchos se despidieron, otros aseguran que ya no está muy consciente y que la cama es su única compañera. Oremos por Pilar porque no está bien, Pilar está grave, Dios dispone”, sentenció.

Lo que se sabe de Pilar Montenegro

Desde 2013, poco se sabe de la vida de Pilar Montenegro y de su supuesta enfermedad. En 2015, dos años después de su abrupto retiro, la misma cantante declaró a TVNotas que un problema en el cerebro la había obligado a hacer una pausa en su carrera.

“ Tengo estrés severo causado por un problema de neurología, en la carrera artística hay mucho estrés, estrés tan severo, que de 6 meses para acá, empecé como vértigo, a marearme, cansancio, dolor muscular", dijo.

“ Me recomendaron mucho no tener situaciones de estrés, y yo soy muy aprehensiva, a mí me afecta mucho lo que dicen los medios de mí. Me daré un ratito, voy a respirar, no sé qué me pase mañana, pero por el momento quiero estar tranquila. Claro que los ingresos no son los mismos, pero prefiero estar tranquila, que estresada y ganando dinero”, insistió sin dar más detalles sobre su enfermedad.

Aunque la intérprete de ‘Quítame Ese Hombre’ se ha mantenido en silencio desde entonces, en 2018, Jerónimo García, diseñador de vestuario de Garibaldi y amigo de Montenegro, se pronunció sobre su estado de salud, luego de que fuera captada en silla de ruedas por la prensa mexicana.

PUBLICIDAD