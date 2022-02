Exintegrante de Garibaldi habla sobre la ausencia de Pilar Montenegro y la supuesta enfermedad que padece

"Eso si se los digo desde el principio, Pilar no va a estar, Pilar está retirada, Pilar no tiene intenciones de volver nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo, de la prensa, de los medios en general, no quiere saber absolutamente nada", dijo tajante la amiga y excompañera de Montenegro al ser interceptada por la prensa, reportó el periodista Edén Dorantes.