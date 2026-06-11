Pilar Montenegro Pilar Montenegro: revelan estado de salud de la exintegrante de Garibaldi El estado de salud de la cantante ha sido tema de conversación desde su inesperado retiro de los escenarios. Desde hace 13 años se especula que Pilar Montenegro tendría ataxia y atravesaría por momentos complicados.



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En medio de las versiones que señalan que supuestamente Pilar Montenegro padece ataxia, enfermedad neurología que afecta la capacidad motriz, Luisa Fernanda Lozano, su excompañera en Garibaldi, reveló cómo se encuentra de salud la cantante.

De acuerdo con la presentadora, Montenegro se encuentra bien y disfrutando de la vida. Incluso, aseguró que hace unos días tuvo oportunidad de hablar con ella.

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“Acabo de hablar con ella porque fue su cumpleaños. Montenegro, te amo. Ella lo sabe. Acaba de ser su cumpleaños y andaba ahí muy festejosa”, dijo a Junket Entretenimiento el 10 de junio.

“Que yo sepa no ha estado mal de nada. Te digo, acaba de ser su cumpleaños el 31 de mayo. O sea, acaba de ser. Y nada, tranquila. Ahorita se iba a ir de viaje a Acapulco. No sé a dónde”, agregó.

Ante los rumores de que una supuesta enfermedad la habría alejado de los escenarios, Luisa Fernanda aseguró que el único deseo de su excompañera era “vivir una vida tranquila”.

“ Ella lo único que quería al retirarse de todo es vivir una vida tranquila. Hay personas que no pueden lidiar con el tener que aguantar la presión de los medios (…) A veces aguantar la presión de las preguntas, cómo te juzgan, es difícil”, dijo.

Por último, pidió respeto para la decisión de la intérprete de ‘Quítame ese hombre’ de seguir lejos de los reflectores. Sin embargo, puntualizó que eso no afecta en la comunicación que hay entre ellas.

“Sí, por supuesto. Desde su casita, con su familia, con ella. También pienso que hay algo que respetar. Entendemos la curiosidad de todo el mundo, pero pues está en todo su derecho de no querer y decir: ‘Ay, no, esto es muy estresante’”, sentenció.

¿Qué le pasó a Pilar Montenegro?

Desde 2013, poco se sabe de la vida de Pilar Montenegro y de su supuesta enfermedad, ataxia. En 2015, dos años después de su abrupto retiro, la misma cantante declaró a TVNotas que un problema en el cerebro la había obligado a hacer una pausa en su carrera.

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“Tengo estrés severo causado por un problema de neurología, en la carrera artística hay mucho estrés, estrés tan severo, que de 6 meses para acá, empecé como con vértigo, a marearme, cansancio, dolor muscular", dijo.

“Me recomendaron mucho no tener situaciones de estrés, y yo soy muy aprehensiva, a mí me afecta mucho lo que dicen los medios de mí. Me daré un ratito, voy a respirar, no sé qué me pase mañana, pero por el momento quiero estar tranquila. Claro que los ingresos no son los mismos, pero prefiero estar tranquila, que estresada y ganando dinero”, insistió sin dar más detalles sobre su enfermedad.

En 2018, los rumores sobre su estado de salud crecieron tras ella ser captada en silla de ruedas por la prensa mexicana. Ante esta situación, Jerónimo García, diseñador de vestuario de Garibaldi y amigo de Montenegro, comentó.

“Lo de la silla de ruedas es porque padece una enfermedad degenerativa, su papá de eso murió y posiblemente lo haya heredado, usa la silla para no cargar todo su peso, sus pies no le responden muy bien, tiene que sostenerse con algo; me dijo que no quería saber nada del medio artístico porque ya estaba harta", dijo a diario Basta.

Aunque la famosa de 54 años se ha mantenido en silencio desde su retiro, en 2025 hizo una breve aparición. Aquella ocasión, el programa ‘Ventaneando’ difundió un fragmento de la conversación por WhatsApp que sostuvieron con la cantante ante los reportes de que se encontraba gravemente enferma.