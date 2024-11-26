¿Peso Pluma será papá?: el cantante publica misterioso mensaje

Video Nuevas imágenes de Peso Pluma y la supuesta nieta de capo mexicano con la que tendría romance: video

Peso Pluma desató sospechas de su aparente debut como papá tras la misteriosa publicación que realizó en sus redes sociales.

El lunes 25 de noviembre, La Doble P compartió en sus historias de Instagram la imagen de un fondo negro acompañada de los emojis de un bebé, un biberón y un pollito rompiendo su cascaron, seguidos de tres puntos suspensivos.

PUBLICIDAD

Aunque Peso Pluma no hizo más comentarios al respecto, su publicación desató sospechas entre sus seguidores de que podría convertirse en padre junto a su nueva novia Diana Esparragoza, con quien ha sido vinculado sentimentalmente desde finales de octubre.

Mientras algunos especulan que la publicación de Peso Pluma podría tratarse del anuncio de su debut como papá, otros creen que el mensaje estaría relacionado con un aparente lanzamiento musical.

Peso Pluma desató sospechas de debutar en la paternidad por este mensaje. Imagen Peso Pluma / Instagram

Peso Pluma tendría romance con supuesta nieta de capo mexicano

El 28 de octubre, Hassan Emilio Kabande Laija dio de qué hablar al aparecer por las calles de París de la mano de Diana Esparragoza, supuesta nieta del capo mexicano, José Esparragoza ‘El Azul’.

Los rumores de romance entre ellos se hicieron más fuertes luego de que fueron captados saliendo de una famosa boutique en París, país en el que reside Esparragoza.