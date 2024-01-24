Famosos

Exparticipante de ‘Pequeños Gigantes’ ya creció: ahora es actor y sorprende como villano

Kenneth Lavíll fue integrante del equipo ‘Sarillú y sus bombas’ en el reality infantil de 2019. Así luce ahora a sus 14 años.

Video Belinda, ‘Frijolito’ y más niños de telenovelas que ya son adultos y arrancan suspiros

El reality infantil ‘Pequeños Gigantes’ vio nacer a varias promesas de la actuación desde su primera temporada. Kenneth Lavíll es ejemplo de ello, pues tras participar en la emisión de 2019 comenzó a abrirse camino en la música y la actuación.

Kenneth Lagunes nació el 18 de octubre de 2009. A los 10 años, el originario de Veracruz se convirtió en uno de los seleccionados para participar en la cuarta temporada de ‘Pequeños Gigantes’, reality infantil del que fue integrante del equipo ‘Sarilú y sus bombas’.

Luego de su paso por ‘Pequeños Gigantes’, programa en el que obtuvo el cuarto lugar junto a su equipo, el pequeño cambió su nombre a Kenneth Lavíll y comenzó su carrera como cantante, grabando temas de artistas como Christian Nodal, Maroon 5, Luis Miguel, entre otros, para su canal de YouTube.

Así ha crecido Kenneth Lavíll
Así ha crecido Kenneth Lavíll
Imagen TelevisaUnivision / Kenneth Lavíll Instagram

En 2021 hizo su debut en las telenovelas al ser parte de ‘Contigo sí’ (telenovela que puedes ver en ViX), donde interpretó a ‘Memo’ al lado de actores como Brandon Peniche, Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera.

“Amigos, estoy feliz de compartir con ustedes este nuevo proyecto, sí, mi primera telenovela”, escribió en Instagram ese mismo año.

Un actor infantil multifacético: aplauden sus villanías en ‘Como dice el dicho’

‘Relatos Macabrones’, ’Esta historia me suena’ y ‘Malverde’ se convirtieron en sus siguientes proyectos. Sin embargo, su participación en ‘Como dice el dicho’ es la que más ha llamado la atención, ya que en capítulos como ‘Primero es la obligación que la devoción’ ha interpretado a terribles villanos infantiles.

Kenneth interpretó a un villano en Como dice el dicho.
Kenneth interpretó a un villano en Como dice el dicho.
Imagen Kenneth Lavíll / Instagram


Además de su trabajo en la televisión, Kenneth Lavíll ha incursionado en teatro y en el cine, donde prestó su voz a ‘Cole H’ en la película animada ‘Leo’. Asimismo, se graduó como actor infantil en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en junio de 2023.


