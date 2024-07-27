¿No los invitaron? Las notorias ausencias en la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar
Aunque se sabe que Inti, la hija que Christian Nodal tuvo con Cazzu no asistió, hubo otros conocidos personajes que forman parte de la familia Aguilar que tampoco fueron.
Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en una pequeña, pero lujosa boda el 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el estado de Morelos en México.
La lista de invitados fue limitada, pues según el experto en moda, Jomari Goyso, quien fungió como testigo de la cantante, solo asistieron 45 personas.
En las imágenes que poco a poco han sido reveladas aparece Marc Anthony, que fue el testigo de Christian Nodal.
Los Aguilar y los Nodal también estuvieron presentes, así como Mónica Corgan, mejor amiga de la cantante, y Nadia Ferreira, quien acompañó al famoso salsero.
Aunque se desconoce quiénes fueron los otros invitados, hubo notorias ausencias en el importante evento que son parte de las familias.
La hija de Christian Nodal
Sin duda, Inti fue la gran ausente de la noche, pues se perdió este importante momento para su padre.
La pequeña de 10 meses se quedó en argentina junto a su madre Cazzu. Pero mientras el exponente de regional mexicano estaba a punto de llegar al altar, su hija y su ex se estaban divirtiendo en la fiesta infantil de cumpleaños de la hija de la cantante La Joaqui.
Emiliano Aguilar
El primogénito de Pepe Aguilar tampoco acudió a la boda de su hermana, incluso trascendió la reacción que tuvo en la publicación de su padre donde compartió fotografías del enlace nupcial de Nodal y Ángelar.
Emiliano escribió "GPI", que significa 'Gracias por invitar', expresión que se utiliza "principalmente de forma sarcástica para reclamarle a otra persona por no haber sido invitado a algún evento, reunión o viaje", según explica El Universal.
Hace unas semanas el hijo mayor de Pepe Aguilar dejó entrever que estaba distanciado de su padre, pues no le había informado sobre su lanzamiento musical como rapero. Además, confesó que no consideraba a Nodal su cuñado, pues no había convivido con él.
"Yo nunca lo he conocido. Creo que para que sea un cuñado así chido tienes que tener una plática y una conversación con él, entonces, para mí todavía sigue siendo el Nodal, pero ya cuando lo cotorreé ya ahí sí", dijo en entrevista con los medios.
Majo Aguilar
La prima de Ángela Aguilar siempre ha sido cuestionada sobre una posible rivalidad entre ellas, pues ambas son exponentes del regional mexicano. Sin embargo, las dos lo han negado y han demostrado que tienen una buena relación.
Según People en Español, Majo no asistió al enlace matrimonial. Aunque no se sabe si fue invitada, de acuerdo con los reportes de la revista la cantante tuvo un compromiso laboral ese día, pues interpretó el Himno Nacional Mexicano en un encuentro de la MLS y la Liga MX de futbol.
