¿Compositor balconea a Pepe Aguilar? Revela exigencias que le hizo para la letra de ‘Cuídamela bien’

Video ¿Pepe Aguilar se aprovechó de Nodal con la canción ‘Cuídamela Bien’? Así respondió

Pepe Aguilar lanzó a finales de septiembre el tema ‘Cuídamela bien’, canción que aparentemente estaría inspirada en Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Aunque el cantante aseguró que la letra no fue escrita por él sino por Juan Carlos Corral Félix, mejor conocido como ‘El Kakalo’, en un video publicado en TikTok, el compositor balconeó a Pepe Aguilar y reveló las exigencias que éste le hizo al momento de escribirla.

De acuerdo con ‘El Kakalo’, fue el mánager de Pepe Aguilar quien se comunicó con él para pedirle que escribiera una canción para el intérprete. Entre esta solicitud, le pidió al compositor que el tema llevara por título ‘Chamaco bandido’.

“ Me llamó el mánager de Pepe Aguilar y me dice: ‘Oye, quiero que le escribas una canción a Pepé’ (…) ‘Oye, solo una cosa, quiero que se llame ‘Chamaco bandido’, y le dije: ‘¿es para quién yo creo?’, y me dice: ‘¿tú, qué crees?’”, contó en un video publicado el 16 de octubre en TikTok.

'El Kakalo' reveló la historia detrás de 'Cuídamela Bien'. Imagen El Kakalo / Tiktok



Según contó ‘El Kakalo’, ‘Cuídamela bien’ se convirtió en uno de los temas más complicados de su carrera, ya que no quería que la canción se centrara en la situación mediática que vivía la familia Aguilar.

“ Quería que fuera una rola que pudiera trascender… Pero que al mismo tiempo que sí tuviera elementos específicos de la situación de Pepe y que al mismo tiempo no fuera de mal gusto, que resultara ofensiva para la persona involucrada”, explicó.

Luego de algunas semanas trabajando, ‘El Kakalo’ le entregó un borrador al padre de Ángela Aguilar, quien tras escuchar la canción le pidió que eliminara la parte de ‘Chamaco bandido’, ya que no quería que se “malinterpretara con algún resentimiento”.

“Le mandé la composición final y le gustó muchísimo a Pepe y a su mánager”, puntualizó.

Sin embargo, en un video más, ‘El Kalako’ reveló que la letra de ‘Cuídamela bien’ incluye referencias escondidas en la letra, entre ellas: los nombres de Nodal y Ángela Aguilar.

“Tan rápido el tiempo pasó y mi ÁNGEL Alguien más me arrebató y NO DA La cara el bandido”, evidenció.