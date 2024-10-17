Christian Nodal

¿Compositor balconea a Pepe Aguilar? Revela exigencias que le hizo para la letra de ‘Cuídamela bien’

'El Kakalo' reveló la historia detrás de 'Cuídamela bien'. El compositor confirmó que Pepe Aguilar le hizo algunas peticiones para la letra de la canción que compuso para su hija, quien hace unos meses se casó con Nodal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Pepe Aguilar se aprovechó de Nodal con la canción ‘Cuídamela Bien’? Así respondió

Pepe Aguilar lanzó a finales de septiembre el tema ‘Cuídamela bien’, canción que aparentemente estaría inspirada en Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Aunque el cantante aseguró que la letra no fue escrita por él sino por Juan Carlos Corral Félix, mejor conocido como ‘El Kakalo’, en un video publicado en TikTok, el compositor balconeó a Pepe Aguilar y reveló las exigencias que éste le hizo al momento de escribirla.

PUBLICIDAD

De acuerdo con ‘El Kakalo’, fue el mánager de Pepe Aguilar quien se comunicó con él para pedirle que escribiera una canción para el intérprete. Entre esta solicitud, le pidió al compositor que el tema llevara por título ‘Chamaco bandido’.

Más sobre Christian Nodal

Cazzu reaparece así tras revelar que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti
2 mins

Cazzu reaparece así tras revelar que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti

Univision Famosos
Nodal se sentiría “presionado” por Ángela: ella querría “borrar” entrevista donde “habló bien de Cazzu”
3 mins

Nodal se sentiría “presionado” por Ángela: ella querría “borrar” entrevista donde “habló bien de Cazzu”

Univision Famosos
Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”
1:00

Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”

Univision Famosos
Pepe Aguilar afirma que “hay más gente que quiere” a Ángela que quienes “la odian” pese al ‘hate’
2 mins

Pepe Aguilar afirma que “hay más gente que quiere” a Ángela que quienes “la odian” pese al ‘hate’

Univision Famosos
Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?
0:59

Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?

Univision Famosos
Cantante al que Nodal besó responde a quien dice que había “tensión sexual” entre ellos: “Disfruté”
2 mins

Cantante al que Nodal besó responde a quien dice que había “tensión sexual” entre ellos: “Disfruté”

Univision Famosos
Nodal manda mensaje tras polémica por su estado en concierto: le dejaron la voz "más sensual"
2 mins

Nodal manda mensaje tras polémica por su estado en concierto: le dejaron la voz "más sensual"

Univision Famosos
Nodal se deja caer en pleno concierto y causa polémica por su supuesto estado: él reacciona
1:00

Nodal se deja caer en pleno concierto y causa polémica por su supuesto estado: él reacciona

Univision Famosos
Belinda reacciona a que pintura suya con Nodal se salvara de accidente automovilístico
2 mins

Belinda reacciona a que pintura suya con Nodal se salvara de accidente automovilístico

Univision Famosos
¡Agárrate Ángela! Nodal revela cuántos hijos quiere tener: y no solo es Inti
0:56

¡Agárrate Ángela! Nodal revela cuántos hijos quiere tener: y no solo es Inti

Univision Famosos

Me llamó el mánager de Pepe Aguilar y me dice: ‘Oye, quiero que le escribas una canción a Pepé’ (…) ‘Oye, solo una cosa, quiero que se llame ‘Chamaco bandido’, y le dije: ‘¿es para quién yo creo?’, y me dice: ‘¿tú, qué crees?’”, contó en un video publicado el 16 de octubre en TikTok.

'El Kakalo' reveló la historia detrás de 'Cuídamela Bien'.
'El Kakalo' reveló la historia detrás de 'Cuídamela Bien'.
Imagen El Kakalo / Tiktok


Según contó ‘El Kakalo’, ‘Cuídamela bien’ se convirtió en uno de los temas más complicados de su carrera, ya que no quería que la canción se centrara en la situación mediática que vivía la familia Aguilar.

Quería que fuera una rola que pudiera trascender… Pero que al mismo tiempo que sí tuviera elementos específicos de la situación de Pepe y que al mismo tiempo no fuera de mal gusto, que resultara ofensiva para la persona involucrada”, explicó.

Luego de algunas semanas trabajando, ‘El Kakalo’ le entregó un borrador al padre de Ángela Aguilar, quien tras escuchar la canción le pidió que eliminara la parte de ‘Chamaco bandido’, ya que no quería que se “malinterpretara con algún resentimiento”.

“Le mandé la composición final y le gustó muchísimo a Pepe y a su mánager”, puntualizó.

Sin embargo, en un video más, ‘El Kalako’ reveló que la letra de ‘Cuídamela bien’ incluye referencias escondidas en la letra, entre ellas: los nombres de Nodal y Ángela Aguilar.

“Tan rápido el tiempo pasó y mi ÁNGEL Alguien más me arrebató y NO DA La cara el bandido”, evidenció.

¿Compositor de 'Cuídamela bien' balconea a Pepe Aguilar?
¿Compositor de 'Cuídamela bien' balconea a Pepe Aguilar?
Imagen El Kakalo / TikTok
Relacionados:
Christian NodalPepe AguilarÁngela AguilarPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD