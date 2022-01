Penélope Cruz y Salma Hayek son "como hermanas": un difícil momento las volvió cercanas

No es un secreto que Salma Hayek y Penélope Cruz tienen una gran amistad, desde que ambas protagonizaron la comedia 'Bandidas' en el 2006. Pero, al parecer su relación comenzó un poco antes de eso, cuando Penélope Cruz comenzaba su carrera en Hollywood.

El inicio de la amistad entre Penélope Cruz y Salma Hayek

En una entrevista con Ellen DeGeneres, la actriz española habló de su primera aventura en Los Ángeles y como Salma Hayek fue un gran apoyo para ella.

"Llegué aquí con un boleto para hacer una película, tenía mi boleto de regreso, así que venía por dos meses y no conocía a nadie", le comentó Cruz a DeGeneres.

“Me recogió en el aeropuerto y me dijo: 'No vas a ir a un hotel, vas a venir a mi casa porque esto es difícil al principio y te vas a sentir muy sola'. Entonces, ella me llevó a su casa. Por eso ahora somos como hermanas "

La protagonista de 'Vicky Cristina Barcelona' reveló que tuvo que dormir en la habitación de Hayek, debido a los nervios que sentía.

"Terminé durmiendo en su habitación porque tenía miedo. Y ya sabes, así es como nos conocimos”

Salma Hayek ayudó a Penélope Cruz

Cruz también dijo que en medio de la noche, Salma Hayek la estaba tomando de la mano, debido al miedo y nerviosismo que padecía.

"Fue increíble que alguien a quien conocía solo por teléfono se asegurara de recogerme en el aeropuerto y no me dejara ir al hotel"

“Ella me dijo, 'Lo quieras o no, no me conoces, pero vas a venir a mi casa. No te voy a dejar sola'. La quiero mucho, ya que desde el primer día ella ha sido así conmigo"

Penélope Cruz y la mascota de Salma Hayek

Durante la entrevista, Cruz recordó a la lechuza Kering, la mascota de Salma Hayek, y como estaba asombrada cuando la conoció.

"Me encanta. Cuando me dijo que tenía una me quedé impresionada porque cuando era pequeña, mi abuela tenía un vecino que era dueño de una lechuza y yo le tenía mucho miedo, pero siempre quise ir a verla".

"Salma nos dejó alimentar a la lechuza con pequeñas ratas y le dí una a mi hija para que le diera, lo cual fue un poco traumático para ella”, recordó la actriz.



Penélope Cruz tiene dos hijos, Luna de 8 años y Leo de 10 años, ambos con su esposo, el español Javier Bardem.

En la actualidad, Penélope Cruz se encuentra promocionando su nueva película, 'Agentes 355', cinta de espías en la que comparte créditos con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o y Sebastian Stan.