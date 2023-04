Pee Wee rompe en llanto: denuncia bullying desde que revista aseguro que es gay

"Es una injusticia hacia mi persona, reputación, imagen. Creo que es importante alzar la voz. (Lo ocurrido) a otras personalidades del mundo del entretenimiento, me ha dado la fuerza de alzar la voz para demostrar que esto no es justo. El bullying, en todo el sentido de la palabra, no se debe de hacer. Aquí estamos para defendernos y decirle a todos mis colegas del mundo del entretenimiento, ya sean actores, actrices, cantantes, conductores, que se defiendan y alcen la voz", reiteró.