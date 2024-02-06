¿Hija de Juan Soler presume a su novio? Pareja del actor reacciona a su foto

Video ¿Juan Soler se arrepintió de casarse? Confiesa que "cambiaría" el día en que conoció a Maki

Antes de su tórrido r omance con Paulina Mercado, el cual confirmó en diciembre de 2022, Juan Soler estuvo casado por 16 años con Maky, con quien procreó a sus dos hijas: Mía y Azul.

El actor interpreta a ‘Lorenzo’ en la telenovela ‘Tu vida es mi vida’ y disfruta de su noviazgo con la conductora, pero ahora lo que atrae miradas es el posible noviazgo de su hija menor Azul.

La adolescente, de 16 años, acaparó la atención al publicar en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece muy sonriente junto a un joven, de nombre Paulo Martmoy, a quien le declara su amor.

“Te amo”, fueron las palabras que la hija de Juan Soler dedicó, destapando la posibilidad de que esté comenzando un romance a su corta edad.

Las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar y mientras algunos aplaudían lo “lindos y bebés” que se veían en las imágenes, su mamá Maky y su madrastra Paulina Mercado también dejaron sus comentarios.

Pareja de Juan Soler hace esto en foto de su hijastra

La conductora de Cuéntamelo Ya! fue la primera en responder a la publicación de la menor de sus hijas, a quien le dedicó una serie de corazones, a la par que se sumó a los miles de ‘Me gusta’ que consiguió Azul Soler con la publicación.

Sin embargo, lo que más atrajo miradas fue que Paulina Mercado, actual pareja de Juan Soler, se sumó a las reacciones y hasta opinó.

Azul, hija de Juan Soler, aparece así con su presunto novio y desata mensajes Imagen Instagram Azul Soler

La presentadora posteó varias caritas con ojos de corazón y aprobó con un ‘Me gusta’ el posteo de su hijastra, demostrando no sólo su felicidad por el posible romance, sino la buena relación que ha logrado con las hijas del actor de telenovelas.

Juan Soler dice qué opinan sus hijas de su novia Paulina Mercado

Juan Soler ha mostrado públicamente lo enamorado que está de Paulina Mercado, con quien desea formalizar su relación y aunque ha detallado que no buscan casarse nuevamente, sí destacó que hay un compromiso entre ellos.

“Ya estamos con ese compromiso de vida que nos tomamos ambos. Ninguno de los dos queremos casarnos, pero sí, yo entregué un anillo de compromiso de vida, pero no le voy a firmar a ningún juez ni le voy a pedir la bendición a ningún cura… Sí hay compromiso, no va a haber una boda formal”, detalló a finales de enero pasado en Despierta América.

Durante la misma entrevista, el actor de telenovelas se refirió a la relación que sus hijas, Mía y Azul, han forjado con Paulina Mercado.

Destacó que las jóvenes no sólo han tenido una gran química con la presentadora, sino que también están felices por su noviazgo.