Muertes de famosos

Muere el cantante Paul Flores: le quitan la vida mientras viajaba con su grupo

La noticia fue confirmada por los integrantes del grupo Armonía 10. Paul Flores fue asesinado la madrugada del domingo 16 de marzo tras sufrir un atentado en el autobús en el que viajaba con sus compañeros.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere el cantante Paul Flores: revelan imágenes de cómo sujetos lo seguían antes de quitarle la vida

Paul Flores, integrante del grupo Armonía 10, murió a los 40 años la madrugada del domingo 16 de marzo tras sufrir un atentado en el autobús en el que viajaba con sus compañeros de grupo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de un comunicado del grupo Armonía 10, quienes además de pedir respeto por el fallecimiento de ‘Russo’, aseguraron que el delito no quedaría impune.

PUBLICIDAD

“Con todo pesar en nuestros corazones nos vemos en la difícil posición de comunicar el sensible fallecimiento de Paul Hambert Flores García, cariñosamente conocido por todos como Russo. El atentado que hemos sufrido como orquesta arrebató la vida de uno de los nuestros”, dice el escrito.

“En estos momentos de extremo dolor, extendemos nuestras condolencias a su esposa, a su menor hijo, a sus padres y a todos sus familiares. Le brindamos toda nuestra contención afirmándoles que entregaremos todas nuestras energías a que esto no quede impune. Pedimos a los medios de comunicación tratar la información con el mayor respeto posible. Daremos más detalles de lo sucedido a lo largo de la investigación”, concluyen.

El cantante fue asesinado en Lima.
El cantante fue asesinado en Lima.
Imagen Armonía 10 / Facebook

Más sobre Muertes de famosos

Angie Miller detenida tras muerte de su amigo B-King: es investigada por posible participación en el crimen
0:56

Angie Miller detenida tras muerte de su amigo B-King: es investigada por posible participación en el crimen

Univision Famosos
Encuentran auto de lujo donde se habrían llevado a B-King y Regio Clown antes de su muerte
0:58

Encuentran auto de lujo donde se habrían llevado a B-King y Regio Clown antes de su muerte

Univision Famosos
Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano
0:56

Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano

Univision Famosos
Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"
2 mins

Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”
2 mins

Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”

Univision Famosos
El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas
0:59

El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas

Univision Famosos
Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México
1:00

Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México

Univision Famosos
Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo
1:01

Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo

Univision Famosos
Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”
1:00

Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”

Univision Famosos
B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”
3 mins

B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”

Univision Famosos

¿Qué le pasó a Paul Flores?

Paul Flores fue asesinado en la Vía de Evitamiento, después de haber ofrecido un concierto en San Juan de Lurigancho, ciudad de Lima.

Según reportes de la cadena de radio RPP, un grupo armado exigió al autobús en el que viajaba la agrupación que se detuviera, pero al no hacerlo comenzaron a disparar.

Flores fue alcanzado aparentemente por dos disparos y, aunque fue trasladado de inmediato al hospital, perdió la vida antes de llegar por la gravedad de las heridas.

El Comercio detalló que el ataque se produjo “aproximadamente a las 2:35 a.m. del domingo 16 de marzo”. Asimismo, informó que la orquesta llevaba meses siendo víctima de extorsiones que exigían dinero a cambio de su seguridad. En diciembre de 2024 habían sufrido un ataque similar, pero entonces no hubo heridos.

PUBLICIDAD

¿Quién era Paul Flores?

Paul Flores García, también conocido como Russo’, nació el 21 de septiembre de 1984 en la ciudad de Piura, en el distrito 26 de Octubre de Lima, Perú.

Su debut en la música comenzó a los 17 años con el grupo Armonía 10 y, aunque hizo una pausa en su carrera, a los 21 años regresó a la agrupación, con quienes permaneció hasta su fallecimiento.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD