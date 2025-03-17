Muere el cantante Paul Flores: le quitan la vida mientras viajaba con su grupo

Video Muere el cantante Paul Flores: revelan imágenes de cómo sujetos lo seguían antes de quitarle la vida

Paul Flores, integrante del grupo Armonía 10, murió a los 40 años la madrugada del domingo 16 de marzo tras sufrir un atentado en el autobús en el que viajaba con sus compañeros de grupo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de un comunicado del grupo Armonía 10, quienes además de pedir respeto por el fallecimiento de ‘Russo’, aseguraron que el delito no quedaría impune.

“Con todo pesar en nuestros corazones nos vemos en la difícil posición de comunicar el sensible fallecimiento de Paul Hambert Flores García, cariñosamente conocido por todos como Russo. El atentado que hemos sufrido como orquesta arrebató la vida de uno de los nuestros”, dice el escrito.

“En estos momentos de extremo dolor, extendemos nuestras condolencias a su esposa, a su menor hijo, a sus padres y a todos sus familiares. Le brindamos toda nuestra contención afirmándoles que entregaremos todas nuestras energías a que esto no quede impune. Pedimos a los medios de comunicación tratar la información con el mayor respeto posible. Daremos más detalles de lo sucedido a lo largo de la investigación”, concluyen.

El cantante fue asesinado en Lima. Imagen Armonía 10 / Facebook

¿Qué le pasó a Paul Flores?

Paul Flores fue asesinado en la Vía de Evitamiento, después de haber ofrecido un concierto en San Juan de Lurigancho, ciudad de Lima.

Según reportes de la cadena de radio RPP, un grupo armado exigió al autobús en el que viajaba la agrupación que se detuviera, pero al no hacerlo comenzaron a disparar.

Flores fue alcanzado aparentemente por dos disparos y, aunque fue trasladado de inmediato al hospital, perdió la vida antes de llegar por la gravedad de las heridas.

El Comercio detalló que el ataque se produjo “aproximadamente a las 2:35 a.m. del domingo 16 de marzo”. Asimismo, informó que la orquesta llevaba meses siendo víctima de extorsiones que exigían dinero a cambio de su seguridad. En diciembre de 2024 habían sufrido un ataque similar, pero entonces no hubo heridos.

¿Quién era Paul Flores?

Paul Flores García, también conocido como Russo’, nació el 21 de septiembre de 1984 en la ciudad de Piura, en el distrito 26 de Octubre de Lima, Perú.