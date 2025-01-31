Accidentes Aéreos

Patinadora muerta a los 12 años en el accidente aéreo de Washington había vencido el cáncer

La atleta Brielle Beyer perdió la vida, al igual que su madre, en la colisión del avión de American Airlines con un helicóptero del ejército de los Estados Unidos. Siendo una bebé, ella logró sobrevivir a la enfermedad.

Dayana Alvino.
Video ¿Patinador de origen mexicano se salva de morir por su perro en avión estrellado en DC? Lo aclara 

Brielle Beyer, patinadora artística que era miembro del Club de Patinaje del Norte de Virginia, murió en el accidente aéreo ocurrido en el área de Washington DC, la noche del miércoles 29 de enero.

Su padre, Andy Beyer, confirmó a ABC News, el jueves 30, que la pequeña de tan sólo 12 años y su madre, Justyna, viajaban en el avión de American Airlines que chocó con un helicóptero del ejército de los Estados Unidos.

A horas del percance, ayer el presidente Donald Trump confirmó que ninguna de las 67 personas involucradas, entre ellas varios jóvenes, sobrevivieron.

Brielle Beyer y su madre, Justyna, perdieron la vida.
Imagen Brielle Beyer/Instagram y GoFondMe

Brielle Beyer era una sobreviviente de cáncer

De acuerdo con el medio, Brielle Beyer venció al cáncer, aunque no especificaron el tipo, cuando tenía únicamente cuatro meses.

En entrevista, su progenitor la describió como “una luchadora” en cada cosa “que hacía”: “Vivía la vida al máximo, con todo”.

“Estaba muy orgullosa de sí misma en el patinaje artístico por los progresos que había hecho… Llegar a ese equipo era uno de los objetivos de su existencia. Y lo consiguió”, aseguró.

“Cantaba por toda la casa”, compartió, “echaré mucho de menos eso porque ella iluminaba nuestro hogar con su maravillosa voz”.

Brielle Beyer sobrevivió al cáncer siendo sólo una bebé.
Imagen Brielle Beyer/Instagram

La última conversación de Brielle Beyer con su papá

Brielle Beyer y su mamá, Justyna, viajaron a Wichita, Kansas, para acudir al Campamento Nacional de Desarrollo de Patinaje Artístico sobre Hielo.

Mientras ellas estaban a la distancia, Andy Beyer sostuvo su última plática con su retoño, quien le expresó su entusiasmo por regresar a su lado.

“Estábamos emocionados de que ella iba a volver”, dijo, “hablando de reunirnos y sobre qué íbamos a hacer este fin de semana”.

Así se enteró Andy Beyer del fallecimiento de su hija y esposa

Hablando en torno a la tragedia, Andy Beyer relató que él se encontraba en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, junto con su niño de 6 años, cuando supo de la fatal colisión, pues habían ido a recoger a Brielle y Justyna.

“Y cuando llegó el momento de que la aeronave aterrizara, no lo había hecho. No pudimos enviar mensajes de texto”, narró.

“Vi los camiones de bomberos, y todo lo demás, y lo supe. Llamé a una controladora de tráfico aéreo, amiga mía, y ella me confirmó que era su vuelo”, añadió.

En sus declaraciones, él no esclareció si ya fueron localizados los restos de la menor y su madre. Hasta el momento, se han localizado más de 40 cuerpos de las víctimas, según reporta AP News.

