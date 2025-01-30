Ellos son los patinadores artísticos que iban en el avión de American Airlines que chocó con helicóptero
De acuerdo con un comunicado, miembros del U.S. Figure Skating viajaban en la aeronave que colisionó en el área de Washington DC, la noche de este miércoles 29 de enero. Una de las víctimas sería Spencer Lane, miembro del Club de Patinaje de Boston.
Varios famosos patinadores artísticos se encontraban a bordo del avión de American Airlines que chocó con un helicóptero militar en el área de Washington DC, la noche de este miércoles 29 de enero.
De acuerdo con Page Six, la noticia fue dada a conocer por U.S. Figure Skating, el organismo rector del patinaje artístico en Estados Unidos, pues los implicados forman parte de su “comunidad”.
En un comunicado, explicaron que “muchos atletas, entrenadores y familiares regresaban a casa desde el Campamento Nacional de Desarrollo celebrado en conjunto con los Campeonatos de Patinaje Artístico de Estados Unidos”.
“Estamos devastados por esta indescriptible tragedia y llevamos a las familias de las víctimas muy cerca de nuestros corazones”, aseguró la organización.
“Seguiremos monitoreando la situación y publicaremos más información a medida que esté disponible”, concluyeron el escrito.
Según el medio, no está claro cuántos deportistas viajaban en la aeronave, cuya tripulación total era de 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación.
Patinadores artísticos que estaban en el avión de American Airlines
Por su parte, Newsweek informó que Spencer Lane, miembro del Club de Patinaje de Boston, evidenció que se encontraba en el avión de American Airlines en una fotografía que colgó en sus historias de Instagram.
El patinador artístico subió una instantánea en la que se aprecia el ala de la aeronave y encima escribió “ICT → DCA”, las abreviaturas del aeropuerto del que despegó el vuelo 5342 y en el que planeaba aterrizar.
Él inclusive colgó en su ‘feed’ una serie de fotografías aparentemente capturadas durante su estancia en el mencionado Campamento Nacional de Desarrollo y externó estar “muy feliz”.
“¡Aprendí tanta nueva información que puedo aplicar a mi vida diaria, y conocí a tantas personas increíbles!”, sentenció en la descripción.
The Guardian, entre tanto, reportó que medios estatales rusos revelaron que los excampeones mundiales y entrenadores de patinaje sobre hielo, Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, estaban entre los pasajeros.
Aunque Dmitry Peskov, el portavoz de Kremlin, en Moscú, no los llamó por sus nombres, se refirió a las “malas noticias de Washington hoy” en una conferencia de prensa, vía NBC News.
“Lloramos y consolamos a las familias y amigos que perdieron a nuestros conciudadanos fallecidos en este accidente aéreo”, dijo.
La agencia rusa Tass también reportó que a bordo se encontraba Inna Volyanskaya, entrenadora en el club de patinaje artístico de Washington, quien en el pasado interpretó a ‘La Sirenita’ en el ‘show’ ‘Disney on ice’.
No se esperan sobrevivientes
Univision Noticias comunicó que las autoridades ya puntualizaron este jueves que no esperan que haya sobrevivientes de este percance.
John A. Donnelly, jefe de bomberos y servicios médicos de urgencia de la ciudad, detalló que, hasta el momento se habían recuperado 27 cadáveres del avión y uno del helicóptero militar.