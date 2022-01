Famosos con las pedidas de mano más originales: la de Evaluna y Camilo es muy romántica

Las parejas de famosos desbordan amor en sus redes sociales y cuando se trata de pedir matrimonio sacan su lado más romántico para hacer de ese momento el más especial de todos.

Entre todas las celebridades, las siguientes se robaron los reflectores por su originalidad a la hora de arrodillarse para hacer la pregunta entre flores, velas, paísajes de ensueño y hasta un cortometraje personalizado.

Machine Gun Kelly y Megan Fox

En 2020 Machine Gun Kelly y Megan Fox hicieron pública su relación amorosa y desde entonces se volvieron una de las parejas favoritas de la farándula.

Ambos sorprendieron a sus fans al anunciar su compromiso el 12 de enero pasado y grabaron el momento en un lugar que era especial.

"En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano. Pedimos magia. No éramos conscientes del dolor al que nos enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados por el amor. Y del karma. De alguna manera, un año y medio después, habiendo atravesado el infierno juntos, y habiendo reído más de lo que jamás imaginé, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a ésta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí. ...y luego bebimos la sangre del otro. 1.11.22 ✨"

El anillo de Megan Fox esta conformado por dos piedras preciosas un diamante y una esmeralda, las cuales representan sus piedras de nacimiento.

Evaluna Montaner y Camilo

Los cantantes latinos no han dejado de derramar miel desde que formalizaron su relación y tras un boda inolvidable en Miami, ambos esperan con ansias a su primer bebé que llevará el nombre de Índigo.

Su pedida de matrimonio fue una que estuvo llena de romance y originalidad, pues Camilo la había planeado durante meses. Para el especial día el artista proyectó en una sala de cine un cortometraje animado que representaba a la pareja y al final, le lanzó la pregunta a Evaluna.

En sus cuentas de Instagram mostraron unas fotos donde se puede apreciar el anillo y en el siguiente video puedes ver el momento exacto.

Katy Perry y Orlando Bloom

Luego de años de relación y una bebé en común, Katy Perry y Orlando Bloom se comprometieron en el Día San Valentín, por allá de 2019.

El escenario para la propuesta se dio en un viaje en helicóptero mientras bebían champaña, fue allí donde el actor decidió darle el anillo, el cual parece una flor.

Aunque no han dado una fecha de la boda, la pareja muy enamorada, más ahora que son padres de la pequeña Daisy.

Eva Longoria y José Bastón

La actriz ya había pasado por dos matrimonios; sin embargo, volvió a encontrar el amor con José Bastón, un importante ejecutivo que trabaja para una de las cadenas televisivas más grandes de Latinoamérica.

Su noviazgo comenzó en 2013 y a finales de 2015, Eva Longoria publicó una foto de la especial pedida de mano la cual se dio en medio del desierto durante un atardecer.

Ella creyó que unicamente estaban de vacaciones, pero Bastón le entregó una enorme sortija con un rubí. Ambos viven juntos y crian a su hijo Santiago de 3 años.

Kourtnet Kardashian y Travis Barker

La mayor de las Kardashian se comprometió después de 8 meses de relación con el baterista Travis Barker. El momento estuvo adornado de velas y cientos de rosas que formaban un gran corazón sobre la arena del mar.

El matrimonio será el primero para la empresaria, pues aunque tuvo una relación larga con Scott Disick, jamás llegaron al altar.

Kim Kardashian y Kanye West

En 2103 el rapero le propuso matrimonio a Kim Kardashian en el estadio AT &T Park, ubicado en la ciudad de San Francisco, lugar que había rentado especialmente para esa noche.

Junto a todos los familiares y amigos cercanos, Kanye se arrodilló para hacer la pregunta. En el momento que la socialité contestó que sí, el cielo se iluminó con fuegos artificiales y y hasta contrató una orquesta para que amenizara el momento.