7 parejas de famosos que se conocieron en una cita a ciegas y terminaron casados

Las citas a ciegas son una gran forma de conocer a una persona sin toda la presión que eso conlleva, ya que es el destino el encargado de llevar las riendas de la posible relación.

Varias parejas de Hollywood que se conocieron gracias a ellas y en algunos casos lo que empezó como un pequeño romance terminó como una sólida relación e incluso con una nueva familia.

Salma Hayek y François-Henri Pinault

La actriz mexicana y el millonario francés se conocieron en el 2006 en una cita a ciegas que no pudo comenzar de una peor manera.

“No sabía que era una cita”, comentó Hayek en una entrevista para Latina, “Pensé que iba a un evento y luego llegó una persona”

“Mis amigos me engañaron para que pensara que iba a un evento, ¡porque sabían que no iría a una cita! Yo estaba enojada. Y él no lo sabía, porque pensó que yo sabía que estaba ahí para conocerlo. Empecé muy mal, pero, como pueden ver, todo terminó bien”

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Danny DeVito presentó a esta pareja en 1998, de acuerdo a lo que dijo Douglas en una entrevista para Ryan Seacrest en su podcast 'On Air'

"Me enteré de que compartimos el mismo cumpleaños la primera noche que la conocí y después de que ella me dijo eso y que le encantaba el golf, le dije: 'Yo voy a ser el padre de tus hijos' y luego ella simplemente me contestó 'Buenas noches'".

Por extraño que parezca, el plan de Douglas funcionó, ya que la pareja ha estado junta desde hace más de 20 años y tienen dos hijos.

Gisele Bündchen y Tom Brady

La modelo y el mariscal de campo se conocieron gracias a que un amigo en común decidió presentarlos.

"Este amigo me dijo que conocía una versión femenina de mí", explicó Brady a Details en 2009.

Al parecer, el deportista no fue el único que sintió una atracción inmediata:

"Supe enseguida que Tom era el indicado. Pude ver en sus ojos que era un hombre íntegro que cree en las mismas cosas que yo", explicó Bündchen a Vogue.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky

El actor de Marvel y la actriz española se conocieron gracias a su entrenador de dialectos, quien pensó que se llevarían muy bien. Al parecer tenía razón, ya que llevan casados desde el 2010 y tienen tres hijos.

"Fue como una cita a ciegas", explicó Pataky durante una entrevista para 'El Hormiguero'. "Nunca nos habíamos visto antes. Era nuestro entrenador de dialectos, la persona que nos ayudó a los dos con el acento. Insistió tanto que pensé, está bien , vamos a quedar"

"Le dejé un mensaje de voz y le dije: 'Hola, me llamo Chris. ¿Te gustaría tener una cita?'” explicó Hemsworth a ET Online "La miré y pensé que se veía muy hermosa y sonaba como una persona maravillosa"

Meghan Markle y el príncipe Harry

La pareja se conoció gracias a que una amiga en común organizó una cita a ciegas entre ellos en Dean Street Townhouse de Soho House en el 2016.

De acuerdo a una entrevista para la BBC del 2017, Markle confesó que no sabía mucho sobre el príncipe o la familia real antes de la cita.

"Definitivamente fue una trampa. Fue una cita a ciegas. Como soy de los Estados Unidos, no crecí con la misma comprensión de la familia real", explicó

"No sabía mucho sobre él, así que lo único que le pregunté (a la amiga en común) cuando dijo que quería tendernos una trampa fue: 'Bueno, ¿es amable?' Porque si no era amable, no parecería que tuviera sentido "



Harry tampoco tenía mucha información en la primera cita de quien sería su esposa.

"Nunca había visto 'Suits', nunca había oído hablar de Meghan antes. Me sorprendió mucho cuando entré en esa habitación y la vi. Yo estaba como, 'Está bien, bueno, realmente voy tener que mejorar mi juego. Tengo que asegurarme de tener una buena charla '"

Brad Pitt y Jennifer Aniston

En una entrevista para Rolling Stone, Jennifer Aniston contó en el 2001 que conoció a Brad Pitt en 1994. Debido a que los agentes de ambos eran amigos, decidieron presentarlos en una fiesta.

"Fue extraño", aceptó Aniston durante una entrevista en el 2004 con Diane Sawyer en 'Primetime' de ABC. "Fue una noche muy fácil. Fue muy divertida".

En 1999 tuvieron su primera aparición pública como pareja y se casaron un año después. Lamentablemente, se divorciaron en el 2005 y poco después Pitt comenzó una relación con Angelina Jolie.

Khloe Kardashian y Tristan Thompson

En un episodio de 'Keeping Up With the Kardashians', Khloe explicó que conoció a Thompson a través de un amigo en común muy famoso, el jugador de la NBA Brandon Jennings, en el 2016.

"Él me dijo, 'Eres una chica tan buena, quiero presentarte a alguien'. Así que Brandon tendió una especie de emboscada para la cita a ciegas”



Si bien los dos tienen una hija, su relación tuvo sus complicaciones, debido a que Thompson fue acusado de engañar a Khloe en el 2018.