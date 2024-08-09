Chris Hemsworth presume a sus hijos tras años de ocultar sus rostros: son tan guapos como él

Video ¿Chris Hemsworth escondía a sus hijos? Ya son unos guapos jóvenes y cautivan al mundo

Además de ser un talentoso actor, Chris Hemsworth ha demostrado ser un hombre de familia que desborda cariño y responsabilidad hacia sus hijos.

En el estreno de ‘Furiosa’, Chris posó orgulloso con su esposa, la española Elsa Pataky, sus padres y sus tres hijos. A pesar de su fama internacional, Hemsworth lleva una cálida vida familiar, en una casa alejada de los reflectores en Byron Bay, Australia.

El amor de Chris Hemsworth y la española Elsa Pataky

La historia de amor entre Elsa Pataky y Chris Hemsworth es una de las más admiradas en Hollywood. Su romance nació en un contexto tan cotidiano como una clase de inglés.

Ahí se conocieron gracias a una cita a ciegas organizada por su profesora, quien buscaba ayudar a ambos actores a mejorar sus habilidades lingüísticas.

Desde aquel primer encuentro, la conexión entre ellos fue evidente. La pareja decidió casarse pocos meses después, y actualmente Elsa y Chris tienen 3 hijos: India Rose, de 11 años y los mellizos, Tristan y Sasha, de 9.

Chris Hemsworth alejó a sus hijos del ojo público



Los tres hijos de Chris Hemsworth roban miradas hoy en día, aunque durante mucho tiempo sus rostros eran desconocidos para los fans de la pareja.

Chris no quería exponer a sus hijos al ojo público, y fue por esto que durante muchos años no lo acompañaron a sus alfombras rojas.

Cuando el actor publicaba fotos de su vida familiar en Instagram lo hacía únicamente con fotos en las que los niños aparecían de espaldas o bien, imágenes donde no se veían sus rostros.

Siempre fue importante para Hemsworth el no explotar la imagen de sus hijos siendo niños. Incluso el australiano comentó que recibía propuestas de marcas para aparecer en anuncios con su familia y él siempre las rechazaba, pues no le parecía lo correcto.

Pero ahora que han crecido, Chris ha tenido más apertura a compartir fotos de sus hijos.

Por ejemplo, en agosto de 2024 mostró unas divertidas imágenes de unos cortes de pelo que él mismo le realizó a los mellizos.

"La peluquería siempre ha sido mi única pasión verdadera y como puedes ver los resultados hablan por sí mismos".

Mellizos Hemsworth Imagen Instagram: @chrishemsworth