Muere bebé de Lupita 'TikTok' tras días hospitalizada por supuesta negligencia

Video Muere bebé de Lupita ‘TikTok’: esto se sabe sobre la causa del fallecimiento

La bebé de Lupita 'TikTok' fue confirmada por autoridades estatales este 13 de mayo tras pasar varios días hospitalizada por "un cuadro de deshidratación y posible infección en los riñones" que derivaría a una supuesta "muerte cerebral".

Según la información difundida por Telediario, Karely Yamilet falleció en el Hospital Materno Infaltil a la 1:05 de la mañana debido a que la niña " cayó en paro cardiaco, se hizo protocolo de reanimación acorde a su edad, pero ya tenía muerte cerebral y ya no reaccionó".

¿Qué le pasó a la bebé de Lupita ‘TikTok’?

El 27 de abril se reportó la hospitalización de Karely Yamileth, hija de Lupita 'TikTok' y Ricardo 'Sonrris' Medellín. De acuerdo con el servicio de noticias N+, la pequeña fue ingresada de emergencia en el Hospital Materno Infantil por " un cuadro de deshidratación y posible infección en los riñones".

Aunque James Flores, mánager de la creadora de contenido reportó el 30 de abril que la bebé se encontraba estable, la mañana de ese mismo día el programa 'Chisme TV' dio a conocer que, supuestamente, la pequeña había sido diagnosticada con "muerte cerebral".

El mismo medio divulgó el testimonio de una supuesta enfermera de la clínica, quien habría dicho que la bebé tenía "nula posibilidad" de sobrevivir.

"Se encuentra conectada a un respirador artificial que, sin él, tiene nula probabilidad de sobrevivir, entonces, me imagino que es cuestión de horas o días para que fallezca", habría dicho la mujer.

Durante el tiempo que Karely Yamileth estuvo hospitalizada, Ricardo Medellín, pareja de Lupita ‘TikTok’ y padre de la bebé, declaró públicamente que la pequeña no tenía desarrollados todos sus órganos.

"Le checó la cabecita y dijo: 'Es que la tiene despegada, que el cráneo no estaba bien pegado'", narró a 'Es show' sobre la conversación con el médico que atendió a Karely tras su hospitalización, quien también le señaló que "todo estaba bien" con ella.

"Y pues ahora empezó a salir que la niña tenía problemas en la cabeza, que no debería haber salido, y que los riñoncitos estaban muy tiernitos, que todavía no eran maduros y por eso, donde no servían los riñones, la vejiga, se le hizo como una infección y de ahí empezó la calentura y la deshidratación", explicó.

La bebé de Lupita 'TikTok' nació el 16 de abril y dos semanas después fue hospitalizada. Ante la polémica del caso, Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador de Nuevo León, reveló en redes sociales que los padres de la menor estaban siendo investigados por supuesta negligencia en el cuidado de Karely y por el supuesto consumo de sustancias ilícitas.