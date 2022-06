Paola Rojas pensó que estaría con Zague por siempre: así cambió su idea del amor tras divorcio

En 2018, la filtración de un video íntimo de Zague dio fin a su matrimonio de casi 10 años con Paola Rojas. Ante este escándalo, la presentadora de televisión de 45 años de edad decidió no dar casi declaraciones sobre el asunto.

"Yo tomé la decisión, de entrada, de no hablar nunca en público de nadie que sea importante para mis hijos”, declaró Rojas en entrevista con Yordi Rosado en 2020.



Este compromiso sigue latente hasta el día de hoy. Sin embargo, esto no significa que Paola se niegue a hablar sobre los efectos que tuvo en su vida personal su separación del padre de sus gemelos, Paulo y Leonardo.

Paola Rojas habló de su divorcio con Zague en ‘Netas Divinas’



En el episodio de ‘Netas Divinas’ del miércoles 15 de junio, Galilea Montijo, quien hace unas semanas se sumó al equipo de conductoras de este show, cuestionó a Paola Rojas y Daniela Magún sobre el impacto que tuvieron sus divorcios en su idea del amor. “¿Después de un divorcio siguen creyendo en amor bonito?”, preguntó.

Esta pregunta provocó que Paola recordará el momento en el que decidió casarse con Zague, en 2009.

“Yo me casé con la idea de quedarme para siempre. Estaba perdidamente enamorada”.



Desafortunadamente, el amor se terminó, pero esto no quebró por completo a Paola. La presentadora admitió que, a pesar que su corazón sí se rompió, su vida y lo que es ella como persona no se vino abajo, por esta importante razón.

“Tampoco fue como un descalabro brutal… Siempre me percibí completa. Así me formaron y así crecí: completa.

Entonces sí, tuve una pareja muchos años y fui feliz muchos años, pero cuando eso se rompe, sí se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser. No se me rompe el alma. Yo estoy completa y restauro, sano, mi corazón. Pero mi esencia no se desangra”.



Además de siempre sentirse completa y no necesitar de un hombre que la rescatara o fungiera como la famosa “media naranja”, Paola Rojas tiene un clave en la vida y en el amor para que los altibajos no la rompan por completo.

“Creo que la clave es no tener expectativas. Si sucede así, que maravilla y si no sucede así, sucede de otro modo, pero sobrevivimos todos”.

Sus compañeras de ‘Netas Divinas’ coincidieron con ella en esta perspectiva de no tener expectativas. No obstante, para su sorpresa, Daniela Magún reveló que desafortunadamente ella, a sus 44 años de edad, no ha logrado sentirse completa y aún sigue esperando que un hombre que la rescate.

“No sé si es patético, a mi edad, con lo que he vivido y sabiendo que no necesito a nadie que me rescate, porque a parte no necesito de qué me rescate, lo sigo esperando. Sigo esperando que alguien llegue a completarme y a rescatarme”.