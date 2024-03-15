Oh Young-soo, actor de ‘El juego del calamar’, es declarado culpable y condenado por acoso sexual

Video Los secretos de 'El juego del calamar': los números y colores lo explicaron todo desde el inicio.

Oh Young-soo, actor que saltó a la fama mundial tras su aparición en la serie ‘El juego del calamar’, ha sido declarado culpable y condenado por el delito de acoso sexual.

Este 15 de marzo, un juez del Tribunal de Distrito de Suwon, al sureste de Seúl, Corea del Sur, determinó que el histrión, de 79 años, es responsable de abrazar de manera inapropiada a una actriz, tomarle la mano y besarla en la mejilla.

“El contenido del diario de la víctima y el asesoramiento que recibió de la agencia después de este incidente concuerdan en gran medida con el contenido del caso”, indicó el magistrado Jeong Yeon-ju, según el portal local Maeil Business Newpaper.

“La afirmación de la víctima parece ser una declaración que no puede hacerse a menos que sea coherente y experimentada”, añadió.

Por dichas acciones, el artista recibió una sentencia en suspenso de ocho meses en prisión, dos años de libertad condicional y 40 horas de educación sobre violencia sexual.

Tras la audiencia, expone el medio, Oh abandonó la corte sin dar declaraciones a los periodistas; sin embargo, cuando le preguntaron si tenía planes de apelar, respondió: “Sí”.

Las acusaciones en contra de Oh Young-soo, de ‘El juego del calamar’

Fue en 2022 cuando los fiscales acusaron a Oh Young-soo luego de que una actriz, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, presentara una denuncia acosándolo de tocarla de forma inapropiada, reseña The New York Times.

Se argumentó que, en múltiples ocasiones entre agosto y septiembre de 2017, el intérprete de ‘Oh Il-nam’ en ‘El juego del calamar’, abrazó a la mujer, le tomó la mano, la besó en la mejilla y se acostó en su habitación, donde hizo comentarios sexuales potencialmente inadecuados.

La estrella les contó a otras personas su experiencia en ese momento y escribió sobre ello en su diario, explicó el juez Jeong Yeon-ju. Además, recibió asesoramiento sobre violencia sexual en marzo de 2018.

Ella intentó olvidar lo ocurrido durante algún tiempo, hasta que el éxito del programa, en 2021, la llevó a exigir una disculpa de Oh Se-gang, nombre real del actor.

Si bien, él ofreció disculpas a su acusante, recalcó que eso no era una admisión de culpabilidad y negó haberla besado. Igualmente, afirmó que la había tomado de la mano para ayudarla a cargar cosas.

La carrera de Oh Young-soo resultó afectada

Meses antes de ser inculpado, Oh Young-soo se convirtió en el primer surcoreano en ganar el Globo de Oro al mejor actor de reparto por su papel del ‘jugador número 001’ en ‘El juego del calamar’.

No obstante, las imputaciones en su contra dañaron su futuro. Él no fue incluido para la segunda temporada del popular ‘show’, cuyo estreno está previsto para este 2024.