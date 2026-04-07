Offset Offset resulta herido en un tiroteo en Florida: esto se sabe sobre su estado de salud Offset fue baleado en el estacionamiento de un conocido casino en Hollywood, Florida. El hospital en el que está internado se encuentra custodiado para garantizar el bienestar del rapero.



Video Rapero Offset, ex de Cardi B, queda herido cerca de casino: el dramático video tras ser baleado

El rapero Offset fue baleado en un tiroteo la noche del lunes 6 de abril y se encuentra estable, según informó un portavoz del integrante de Migos, aunque su condición exacta no ha sido revelada.

El Departamento de Policía de Seminole informó que una persona sufrió heridas que no ponen en riesgo su vida. El incidente se llevó a cabo en el área del estacionamiento exterior del Seminole Hard Rock, en Hollywood, Florida, alrededor de las 7 de la noche.

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El comunicado oficial señala que dos personas fueron detenidas y que las autoridades investigan el incidente.

El portavoz indicó que Offset está recibiendo tratamiento en el Memorial Regional Hospital: "El lugar está asegurado y no existe una amenaza para el público", señaló el departamento de policía. "Las operaciones continúan con normalidad".

Según reportes de Despierta América, el rapero, expareja de Cardi B, recibió un disparo en una pierna.

¿Quién es Offset?

Migos, trío al que pertenece Offset, es conocido por su rápido estilo de rap en patrones de tres sílabas, se consolidó como uno de los grupos de hip‑hop más populares de todos los tiempos.

Alcanzó la fama con el éxito de 2013 "Versace" y más adelante obtuvo nominaciones al GRAMMY a Mejor Álbum de Rap con 'Culture' en 2018, mientras que una canción de ese álbum fue nominada a Mejor Interpretación de Rap.

Offset y Cardi B se casaron en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta.

Durante su relación los raperos procrearon tres hijos: Kulture Kiari Cephus, de 7 años, Wave Set Cephus, de 4, y la pequeña Blossom, quien cumplirá 2 años en septiembre.