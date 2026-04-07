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Offset herido en tiroteo en Florida: ¿qué estaba haciendo antes de ser atacado?

El rapero fue baleado en el estacionamiento de un conocido casino en Hollywood, Florida. TMZ dio a conocer lo que él estaba haciendo previo al ataque.

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Por:Dayana Alvino
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Video Rapero Offset, ex de Cardi B, queda herido cerca de casino: el dramático video tras ser baleado

El rapero estadounidense Offset, ex de Cardi B, fue baleado en un tiroteo la noche de este lunes 6 de abril cerca de las inmediaciones de un famoso casino en Florida.

La policía del condado de Seminole informó a Page Six que el incidente ocurrió después de las 19:00 horas (tiempo local), afuera del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood.

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Un representante del cantante indicó al medio que él “recibió un disparo”, por lo que “actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica”: “Su estado es estable”.

¿Qué estaba haciendo Offset antes de que le dispararan?

Us Weekly retoma que, según los informes, Offset “estaba con sus fans” momentos antes de que lo atacaran e hirieran.

En fotografías difundidas por TMZ se puede ver a Kiari Kendrell Cephus, nombre real del artista, sonriendo a sus admiradores y caminando por el vestíbulo del establecimiento.

El medio informó que el intérprete de ‘Jealousy’ se mostró relajado y amigable mientras interactuaba con sus seguidores alrededor de las 7 de la noche, y señaló que no había señales de ningún problema.

Al momento, el equipo de trabajo de Offset no ha informado acerca del motivo por el que él se encontraba en el lugar.

Las autoridades tampoco han indicado si ya conocen el móvil de la agresión, pero sí adelantaron que han sido detenidas dos personas en relación con su investigación.

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