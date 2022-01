"Me traicionó": Ofelia Cano contó que su expareja le robó miles de dólares en un fraude

Ofelia Cano contó la traición que vivió por parte de Raúl Alvarado Madrigal



La actriz Ofelia Cano, recordada por sus papeles en telenovelas como ‘Rubí’ y 'Acorralada' decidió alzar la voz sobre la terrible traición y estafa que vivió en 2016 por parte de su pareja Raúl Alvarado Madrigal.

Ante los micrófonos de varios medios, Cano explicó que el señor Raúl se había comprometido a pagarle un préstamo de 550 mil dólares en el 2014. Su compromiso fue firmado ante notario público. Sin embargo, tras dos años de cumplir con los pagos, el señor desapareció de su vida.

Durante cuatro años, la actriz intentó contactarlo y convencerlo de arreglar las cosas y devolverle esta millonaria cifra, la cual Ofelia consiguió tras la venta de su casa.

Desafortunadamente, Alvarado bloqueó comunicación con ella, según explicó Cano al programa ‘Hoy’.

”El me bloqueó, completamente me bloqueó. Ya no pude hacer contacto con él”.



La desaparición y traición del hombre que amaba y en el que confiaba provocó que la actriz se sumiera durante un año en depresión, afección que incluso la llevó dos veces al hospital. Sin embargo, Ofelia finalmente decidió alzar la voz y hacer pública la denuncia que hizo contra Raúl Alvarado Madrigal.

“Yo levanto la voz para que todas esas mujeres que han sido agredidas, humilladas, señaladas, burladas, levantemos la voz. Ya basta de tanta burla, de tanto engaño”.

Cómo se sintió Ofelia Cano ante la traición de Raúl Alvarado



La actriz explicó que estuvo en depresión durante un año. En este lapso no salía de su cuarto, se la pasaba en cama e incluso en dos ocasiones tuvo que ser llevada al hospital desmayada.

En general, la actriz se sentía muy mal consigo misma, no sólo por el robo de su dinero sino por la traición que cometió Raúl contra ella.

“Me engañó, me traicionó, me humilló, se burló de mi…. Me ha dolido mucho y he tenido mucha pena, mucha vergüenza con mis hijos, con mi familia”.



No obstante, el apoyo de su familia, de la ley y su fe religiosa le ayudó a salir adelante. “Si no fuera tan agarrada de Dios, si estaría tirada ahorita en una cama”, expresó.

Por el momento, la actriz está en espera de lo que le digan los abogados. Además, tiene la esperanza que hacer pública esta situación ayude a más personas que están pasando por lo mismo a alzar la voz y denunciar.