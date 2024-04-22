Novia de José Eduardo Derbez defiende a sus suegros de quienes los llaman "inmaduros"

Video ¿Suegros metiches? Paola Dalay ventila a los padres de su novio José Eduardo Derbez

Paola Dalay no se quedó callada ante las críticas de quienes tildaron de “inmaduros” a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo por organizar baby showers separados para su nieta.

La pareja de José Eduardo Derbez mantuvo una acalorada discusión con algunos de sus seguidores en Instagram.

La futura mamá compartió nuevas fotografías del que fue su primer baby shower, organizado por la familia Derbez, el pasado 21 de abril.

Las imágenes revelaron momentos emotivos entre el clan Derbez y los futuros padres. Sin embargo, pareciera que a algunos les pareció incómodo ver las instantáneas.

Una usuaria expresó su curiosidad sobre “cómo será el día del nacimiento” de Tessa y si también “se dividirán las familias” en el bautizo.

Paola Dalay respondió en el principio del hilo de comentarios: “si, sí o si, no, no tendría nada de malo", la usuaria aclaró que no lo "decía por mal", pero "lamentablemente por inmadurez de una parte deben hacer doble. No sé si me explico".

Novia de José Eduardo responde a críticas. Imagen Paola Dalay/Instagram



La joven de 22 años no aceptó las expresiones del usuario identificado como @unanubefucsia y se puso a favor de la elección de las familias de festejar la próxima llegada de Tessa de manera independiente.

“Si a nosotros no nos molesta, a ti menos. No eres quien para llamar 'inmadurez' algo que tú no viviste. Cada uno sabe cómo lleva sus problemas", contestó.

En medio de la discusión, varios usuarios se sumaron para cuestionar la reacción de Paola. Algunos destacaron que “nadie está juzgando” y que “no debería molestarse, después de todo, José Eduardo es el famoso”.

Paola dejó en claro que la fama no tiene relación con su capacidad para responder a las críticas. Mientras muchos salían en defensa de Dalay, una usuaria calificó a la pareja de José Eduardo como “grosera” y “maleducada”.

La respuesta de Paola fue contundente: “Si no le gusta cómo contesto, no comente, metiche entrometida”.

¿Por qué José Eduardo Derbez y Paola Dalay tuvieron baby showers separados?

Días después de que se dieron a conocer las primeras imágenes del baby shower que los Derbez organizaron para los nuevos padres, con la ausencia de Victoria Ruffo y la familia de Paola Dalay, el mismo José Eduardo explicó que sus padres llevan muchos años separados y que se harían varios eventos.

“Porque se separaron hace muchos años, son dos familias. Va a haber un baby shower de los Derbez y otro de mi mamá”, dijo frente a los medios en marzo pasado.

Victoria Ruffo mencionó que no invitó a los Derbez a la fiesta que organizó para la próxima llegada de su nieta porque “no son mis amigos. O sea, ellos tampoco me invitaron a mí al suyo”.