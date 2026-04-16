North West North West, hija de Kim Kardashian, sigue con su estilo atrevido luciendo grillz de oro de 14 quilates La niña de 12 años apareció feliz en redes sociales usando el accesorio dental, que ha llamado la atención de los internautas. North mostró que incluso tiene una pieza con incrustaciones de posibles diamantes.



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North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, continúa ganándose la reputación de ser poco convencional cuando se trata de su estilo.

Recientemente, la niña de 12 años comenzó a mostrarse utilizando un accesorio que ha llamado mucho la atención en redes sociales.

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Se trata de grillz, fundas que cubren su dentadura, y que hacen que su sonrisa brille y resalte inevitablemente.

North West utiliza 'grills' y los presume en sus videos para TikTok. Imagen Kim and North/TikTok

North West y su colección de grillz

Aficionada a las parrillas bucales, North West acaba de agrandar su colección con 20 piezas creadas por la firma Gabby Elan Jewelry.

De acuerdo con People, la marca les confirmó que las creaciones están hechas de oro blanco de 14 quilates y diseñadas para cubrir sus dientes superiores e inferiores.

En su cuenta de Instagram, la compañía compartió este 15 de abril fotografías de tres de los grillz: uno azul turquesa metalizado, otro “rojo caramelo” y, el último, dorado.

En sus tiktoks de los últimos días, la preadolescente aparece feliz enseñando sus fundas en la dentadura, las cuales incluso mezcla.

Aunque no hablado de cuántas parrillas tiene ya, en su colección ya se incluyen algunas con incrustaciones y colores extravagantes.

En diciembre, se la vio usando un par que parecía estar hecho de diamantes y tenía los bordes afilados. El joyero vietnamita, Johnny Dang, destapó que él las realizó.