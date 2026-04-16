North West

North West, hija de Kim Kardashian, sigue con su estilo atrevido luciendo grillz de oro de 14 quilates

La niña de 12 años apareció feliz en redes sociales usando el accesorio dental, que ha llamado la atención de los internautas. North mostró que incluso tiene una pieza con incrustaciones de posibles diamantes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video ¡Lo impensable! North West pide dinero en un ‘live’ y Kim Kardashian la regaña

North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, continúa ganándose la reputación de ser poco convencional cuando se trata de su estilo.

Recientemente, la niña de 12 años comenzó a mostrarse utilizando un accesorio que ha llamado mucho la atención en redes sociales.

PUBLICIDAD

Se trata de grillz, fundas que cubren su dentadura, y que hacen que su sonrisa brille y resalte inevitablemente.

North West utiliza 'grills' y los presume en sus videos para TikTok.
North West utiliza 'grills' y los presume en sus videos para TikTok.
Imagen Kim and North/TikTok

Más sobre North West

¡Lo impensable! North West pide dinero en un ‘live’ y Kim Kardashian la regaña
0:30

¡Lo impensable! North West pide dinero en un ‘live’ y Kim Kardashian la regaña

Univision Famosos
North, la hija de Kim Kardashian, derrocha glamour con su look en Coachella a sus 12 años
0:27

North, la hija de Kim Kardashian, derrocha glamour con su look en Coachella a sus 12 años

Univision Famosos
North, la hija de Kim Kardashian, ¡sorprende con tamaños grillz en los dientes a sus 12 años!
0:20

North, la hija de Kim Kardashian, ¡sorprende con tamaños grillz en los dientes a sus 12 años!

Univision Famosos
¿Hija de Kim Kardashian se tatúa el rostro a los 12 años?: así se deja ver
1 mins

¿Hija de Kim Kardashian se tatúa el rostro a los 12 años?: así se deja ver

Univision Famosos
Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo
1 mins

Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo

Univision Famosos
¿Hija de Kim Kardashian se hizo arreglito estético en el rostro a sus 11 años? Así luce
2 mins

¿Hija de Kim Kardashian se hizo arreglito estético en el rostro a sus 11 años? Así luce

Univision Famosos
Hija de Kim Kardashian muestra su estilo “desenfadado” con un bolso de 7,900 dólares
15 fotos

Hija de Kim Kardashian muestra su estilo “desenfadado” con un bolso de 7,900 dólares

Univision Famosos
Kim Kardashian le dio a su hija una lujosa fiesta de cumpleaños: regaló pulseras Dior a sus amigas
1:45

Kim Kardashian le dio a su hija una lujosa fiesta de cumpleaños: regaló pulseras Dior a sus amigas

Univision Famosos
Hijos de famosos que son estrellas en TikTok: muestran sus talentos, vidas lujosas y más
3 mins

Hijos de famosos que son estrellas en TikTok: muestran sus talentos, vidas lujosas y más

Univision Famosos
Kim Kardashian y Mariah Carey interrumpieron un video de sus hijas y ellas las "corrieron"
3 mins

Kim Kardashian y Mariah Carey interrumpieron un video de sus hijas y ellas las "corrieron"

Univision Famosos

North West y su colección de grillz

Aficionada a las parrillas bucales, North West acaba de agrandar su colección con 20 piezas creadas por la firma Gabby Elan Jewelry.

De acuerdo con People, la marca les confirmó que las creaciones están hechas de oro blanco de 14 quilates y diseñadas para cubrir sus dientes superiores e inferiores.

En su cuenta de Instagram, la compañía compartió este 15 de abril fotografías de tres de los grillz: uno azul turquesa metalizado, otro “rojo caramelo” y, el último, dorado.

En sus tiktoks de los últimos días, la preadolescente aparece feliz enseñando sus fundas en la dentadura, las cuales incluso mezcla.

@kimandnorth

♬ original sound - Kim and North

Aunque no hablado de cuántas parrillas tiene ya, en su colección ya se incluyen algunas con incrustaciones y colores extravagantes.

En diciembre, se la vio usando un par que parecía estar hecho de diamantes y tenía los bordes afilados. El joyero vietnamita, Johnny Dang, destapó que él las realizó.

Posteriormente, también lució unas oscuras durante una transmisión en vivo y bromeó: “¿Por qué tengo los dientes negros? ¿Estamos bien? Podría quitármelos”.

Relacionados:
North WestKim KardashianHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Doménica Montero
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX