Noelia Castillo Ramos: el mensaje que le envió músico para pedirle reconsiderar eutanasia: "Te pido que seas valiente"
James Rhodes ofreció ayuda a Noelia Castillo Ramos y le pidió posponer su decisión de someterse a eutanasia. Este es el mensaje completo del famoso músico para la joven de 25 años.
El pianista James Rhodes pidió a Noelia Castillo Ramos posponer su decisión de someterse a la eutanasia. La joven de 25 años es la persona más joven en solicitar la muerte asistida en España.
Noelia hizo la petición en 2024 después de haber sido víctima de una agresión sexual grupal. El 4 de octubre de 2022 intentó quitarse la vida al aventarse de un quinto piso, pero no lo consiguió y sufrió una "lesión medular irreversible" que la dejó sin movimiento de la cintura para abajo, por lo que fue diagnosticada con paraplejía.
La joven española anunció en el programa de televisión Y ahora Sonsoles, de Antena 3, el pasado 24 de marzo, que este jueves recibiría la eutanasia tras más de año y medio de espera y de una batalla legal con su padre.
El mensaje de James Rhodes para Noelia Castillo
Ante este anuncio, el famoso pianista dejó un mensaje a Noelia Castillo Ramos pidiéndole posponer su decisión y ofreciendo ayuda. Este es el texto completo que publicó la madrugada de este 26 de marzo en Instagram:
"Soy James Rhodes. Sé que es a última hora. Pero, ¿hay alguna cantidad de dinero o apoyo que pueda ofrecer directamente a Noelia y su familia para ayudarla a posponer su decisión? Quizas una cantidad de dinero y apoyo muy significativa, podría empezar a reconstruir su vida poco a poco.
Estoy dispuesto a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita sin importar el costo.
Dado que la madre de Noelia leyó uno de los mensajes que le envié ayer en la televisión, me pareció apropiado compartirlo aquí. Noelia, si por algún milagro estás leyendo esto, te ruego que te pongas en contacto conmigo (tus padres y su abogado tienen mis datos). Esto no tiene nada que ver con religión ni política, con tu familia ni tus finanzas. No me atrevería a decirte que tu decisión (y es enteramente tuya) es incorrecta. Simplemente se trata de proporcionarte algunas herramientas que puedan ayudarte a tomar una decisión tan permanente y definitiva desde un lugar de relativa tranquilidad en lugar de un dolor físico y emocional extremo.
Ambos compartimos muchas similitudes y yo también he dedicado mucho tiempo a investigar formas legales y no tan legales de terminar con mi vida. Ese tiempo ahora parece un mundo aparte. Querido decirte que cubriré todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica durante el tiempo que necesites hasta que te sientas capaz de tomar esta decisión desde un lugar un poco más tranquilo. Te prometo que es posible. Y te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios ojos si existe otra opción. Estoy aquí cuando quieras querida. Si no creyera al 100% que hay un camino a seguir, no estaría escribiendo esto. Con amor, James".
James Rhodes también sufrió abuso e intentó quitarse la vida
Con este mensaje, el músico compartió que "ambos comparten muchas similitudes", pues como ella también sufrió abuso sexual e intentó suicidarse.
El pianista habló del abuso que sufrió durante 4 años por parte de su maestro de gimnasia en la escuela en 2017.
"Todavía me siento culpable gran parte del tiempo. No creo que esto desaparezca, si tienes suerte quizás con mucho tiempo y trabajo, pero estoy muy lejos de esto. Lo que he conseguido hacer, quizás no muy sano, es encontrar una forma de no pensar en ello mucho, de enterrar esos sentimientos", contó Rhodes a BBC Mundo.