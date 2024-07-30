Christian Nodal

Nodal y Ángela Aguilar estarían pagando una fortuna de renta por el yate para su luna de miel

La pareja presumió estar disfrutando de su tiempo juntos tras su boda a bordo de una lujosa embarcación. Reportes indican que ninguno de ellos sería el propietario de la nave, por lo que estarían pagando una cuantiosa cantidad por su alquiler.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Ángela Aguilar comparte primera y apasionada imagen de su luna de miel con Nodal: así la pasan

Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían actualmente disfrutando de su luna de miel tras convertirse en marido y mujer hace unos días.

La cantante publicó, este 29 de julio en sus historias de Instagram, una fotografía en la que aparece abrazada de su marido mientras se encuentran a bordo de un yate.

Previamente, en la cuenta de TikTok ‘Nodalista Jr’ difundieron un video que presumiblemente evidenció que ellos están hospedados en una embarcación llamada ‘Avante’, en Los Cabos, México.

@nodalista_jr

@Christian Nodal y @Angela Aguilar :) en lo que parece ser su luna de miel en Los Cabos 🥹💘 #christiannodal #nodal #angelaaguilar #boda

♬ sonido original - Luis Miguel

De acuerdo con Joanna Vega-Biestro, presentadora de ‘Sale el sol’, la nave no es propiedad de la pareja, sino que lo alquilan.

¿Cuánto pagan Nodal y Ángela Aguilar por el lujoso yate?

Este 30 de julio durante la emisión del programa, la periodista reveló la supuesta cantidad de dinero que Nodal y Ángela Aguilar estarían pagando por el yate.

“¿Cuánto creen que cuesta por tres horas la rentita?”, preguntó a sus compañeros. “25 mil pesos (alrededor de 1,332 dólares)”, afirmó.

“Obviamente, ellos lo tienen por tiempo completo y tienen para eso y para más”, agregó la conductora al respecto.

Por su parte, Ana María Alvarado, también colaboradora del ‘show’, especificó que al pagar esa cantidad, se obtienen beneficios.

“Se ve grande y aparte lo contratas con todo y el ‘staff’, la tripulación, entonces te sirven de comer, te atienden, (incluye) la comida”, mencionó.

Univisión Famosos corroboró en la página web Yatezzitos, en la que se ofrece alquilar un ‘Yate de lujo Avante 98FT’, que ese es el precio que se anuncia.

De ser esa la embarcación que los recién casados arrendaron, estarían pagando por un día completo 600 mil pesos, es decir, 31,992 dólares.

Hasta el momento, Nodal y Ángela no han contado detalles de esta escapada, por lo que se desconoce desde cuándo llegaron al yate o en qué fecha lo dejarán.

Ayer, el intérprete de ‘Adiós amor’ envió un mensaje a sus admiradores de Mazatlán, Sinaloa, en el que les recordó que dará un concierto el 3 de agosto en un recito de la ciudad.

Así, aparentemente las breves vacaciones nupciales que está gozando con su esposa se terminarían dentro de tres días.

Así es el lujoso yate en el que estarían Nodal y Ángela Aguilar

En el portal de Yatezzitos se puntualiza que el ‘Yate de lujo Avante 98FT’, que presuntamente sería el que rentaron Nodal y Ángela Aguilar, cuenta con cuatro camarotes y cuatro baños.

Su capacidad es para ocho pasajeros, quienes podrán disfrutar de aperitivos, como aderezo de chile poblano con maíz dulce, y “licores ‘premium’ como ron, vodka, whisky y tequila”.

Así luciría el yate en el que se encuentran Nodal y Ángela Aguilar.
Así luciría el yate en el que se encuentran Nodal y Ángela Aguilar.
Imagen Yatezzitos.com
Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarParejas de famososFamososPremios Juventud

