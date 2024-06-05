Nodal confesó que tuvo problemas con la vestimenta “sexy” de Cazzu: así fue como ella lo enfrentó

Video Cazzu confesó ser una mujer “muy difícil de controlar”: ¿la razón de su ruptura con Nodal?

Christian Nodal y Cazzu anunciaron hace solamente dos semanas el final de su relación, tras casi dos años juntos, en los que procrearon a su hija Inti.

Aunque el cantante se encuentra promocionando el próximo lanzamiento de su álbum ‘Pa’l Cora’ y ya brindó diversas entrevistas, no ha abordado los detalles de la separación.

Sin embargo, sorpresivamente, al aparecer en un programa de televisión, él no tuvo problema con hablar acerca de uno de los conflictos que tuvieron mientras eran novios.

¿Qué dijo Nodal sobre Cazzu y su “discusión”?

Fue durante una dinámica llamada ‘Los dados de tu vida’ que al intérprete de ‘Botella tras botella’ le cuestionaron por la “peor discusión con su pareja”.

“Yo creía entender de lo que se trataba el feminismo, después conocí a Cazzu y es increíble lo mucho que te puede enseñar”, comenzó a responder Nodal al presentador de ‘Hoy día’.

“Me acuerdo que a veces tenía el conflicto con su vestimenta. Decía: ‘Pero mami, si tú estás tratando de dar este mensaje por esto…’”, añadió.

Nodal llegó a hacerle un "pleito" a Cazzu por su manera de vestir. Imagen Getty Images y Cazzu/Instagram

Él puntualizó que, ante sus reclamos, la rapera argentina “se enojó mucho”: “Pero tuvo la paciencia de explicarme el empoderamiento y de dónde venía la igualdad”.

“Era básicamente eso: uno puede verse guapo, ponerse sexy, y no necesariamente quieres que se te acerque una persona y te agarre, te toque o te esté diciendo cosas”, narró.

“Entonces (ella) dice: ‘¿Ves la situación que pasamos las mujeres? Es que si yo me visto así, tú crees o te sientes con el derecho de… acercarte, molestar’”, sumó.

Christian reconoció: “Le hice un pleito por eso y ya después ella me lo enseñó, y fue el que más me dio vergüenza porque yo no conocía mucho sobre feminismo”.

Cuando el conductor le cuestionó si la llamada ‘Nena trampa’ lo “considera machista por ser mexicano”, el artista replicó: “No. Hay que estudiar mucho, compadre”.

Nodal afirma que Cazzu es “una mamá increíble”

Si bien ya no es su pareja, Nodal continúa refiriéndose positivamente de Cazzu, principalmente por su desempeño como madre.

En una conversación con Joana Vega-Biestro, para ‘Sale el sol’, él indicó que, por el momento, no experimenta ningún temor con respecto a Inti.

“Tiene una mamá increíble, entonces tampoco es que me preocupe tanto porque siempre que yo no estoy, ella la está cuidando superbién”, comentó.