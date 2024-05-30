¿Cazzu o su familia le robaron a Nodal? La verdad luego de que él pidiera alto al “odio”

Video Nodal habla del presunto robo que sufrió en Argentina: ¿Cazzu estaría implicada?

Christian Nodal solicitó que se detengan ya las especulaciones de que su ahora ex, Cazzu, o alguno de sus familiares habrían cometido un robo en su contra.

Este 29 de mayo, el cantante lanzó un contundente mensaje en sus historias de Instagram: “Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta”.

PUBLICIDAD

Él aseguró que con estos rumores “están dañando a personas buenas” que ama, respeta y que “no merecen ese dolor”.

Además, se dirigió a los medios de comunicación para que suspendan “todas las agresiones sin fundamentos”, refiriéndose “puntualmente al robo en Argentina”.

El artista se refiere al día en que sujetos ingresaron a su casa en dicho país y “amarraron” a la hermana de la rapera, Florencia, y a su esposa para después llevarse las pertenencias.

Aunque en su misiva él no negó rotundamente que la llamada ‘Nena trampa’ y sus seres queridos estén involucrados en algún acto delictivo que lo afectara, la verdad ha salido a la luz.

¿Cazzu o su familia robaron a Nodal?

A la par de lo aseverado por el intérprete de ‘Botella tras botella’, su oficina de publicidad, Latin Iconos, se pronunció para desmentir los señalamientos.

“Ni Cazzu ni nadie cercana a ella ha robado a Christian Nodal. Eso es completamente falso”, dijo Conchita Oliva, CEO de la empresa, a People en Español.

La ejecutiva agregó que considera “lamentable que se propague esa información” al respecto del cantautor y quienes lo rodean.

Por su parte, Mandy Fridmann, del portal Las Top News, reveló que el equipo del mexicano, adicional a desmentir “categóricamente” los reportes “difamatorios”, brindó detalles del atraco a la residencia.

“Las autoridades argentinas investigaron el robo, y si bien no se recuperó nada, sí se pudo saber quiénes lo hicieron y nada tiene que ver con la familia de Julieta”, sentenciaron.

PUBLICIDAD

La comunicadora compartió que, a decir del ‘team’ del compositor, este se encuentra “muy molesto” por las calumnias sobre la madre de su hija, Inti, y sus allegados.

¿De dónde surgieron las acusaciones que involucran a la familia de Cazzu?

Fue el pasado 23 de mayo, luego de que Nodal y Cazzu confirmaran ya no ser pareja, que el periodista argentino Maximiliano Lumbia habló de las supuestas razones que los orillaron a eso.

“Se habla de infidelidades, también de un robo que podría estar vinculado, algunos habían dicho, a un posible allegado o de la familia de Cazzu”, mencionó en el programa de Gustavo Adolfo Infante para YouTube.

Él precisó que ese presunto hurto le “hizo algo de ruido” a Christian: “El robo no se llegó a comprobar al momento”, sumó.