Así comenzó la historia de amor de Nodal y Cazzu que llega a su fin tras casi dos años
Los cantantes dieron a conocer este 23 de mayo que su romance llegó a su fin. Ellos se conocieron hace dos años durante un concierto que el mexicano ofreció.
Christian Nodal y Cazzu anunciaron este 23 de mayo el final de su relación, tras casi dos años juntos y a 8 meses de convertirse en papás de Inti.
“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados”, indicó el cantante por medio de una historia de Instagram.
La argentina compartió el mismo mensaje y posteriormente escribió que los artistas “son una pantalla de lo que sucede en la vida real”: “Gracias. Todo sana”.
Hasta el momento, la ahora expareja no se ha pronunciado sobre los motivos por los que decidieron terminar su romance.
¿Cómo empezó la historia de amor de Nodal y Cazzu?
Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, llegó a la vida de Christian Nodal después de que él rompiera su noviazgo y compromiso con Belinda, según Glamour.
La primera vez que los captaron juntos fue en un concierto que el intérprete de ‘Botella tras botella’ ofreció en el Estado de México, en el que la rapera estaba presente.
“La pasé superbién. Fue una sorpresa, no lo tenía planeado, solo fui a ver el ‘show’ y, bueno, surgió de repente cantar juntos y, en verdad, cantamos mi canción favorita. Me gusta mucho su música”, declaró ella entonces, reportó el medio.
Al respecto, en enero, el compositor mexicano contó al sitio Urbanda que para conocer a la también modelo, quien “era su ‘crush’”, le dijo que tenía un tema para ella.
Por cuestiones de agenda, el dúo no pudo encontrarse en Argentina para la grabación de dicha copla y fue hasta que ella viajó a México que lograron coincidir en la mencionada presentación.
Al entonar ‘Si te falta alguien’ ante el público, ellos se tomaron de la mano y a partir de ahí comenzaron a hablar todos los días: “Empecé a aplicar todos los métodos para conquistarla”, afirmó él.
Nodal sorprendió a Cazzu para enamorarla
Luego de su reunión Nodal rechazó acompañar a Cazzu a un concierto de su banda favorita, Los Bybys, para, según dijo, cuidar su imagen pública.
Sin embargo, para no quedar mal con ella y sorprenderla, el representante del regional mexicano contrató a la agrupación para que realizaran una presentación privada para ambos en un hotel.
En la velada, Christian entonó para Julieta un ‘hit’ de Espinoza Paz: “Ahí fue el primer besito, la pasamos superbién, pasamos la noche juntos”.
Al día siguiente, ella tenía que volar a Nueva York, donde brindaría un ‘show’ y ya que él no se le quería separar, rentó un avión para que se fueran juntos.
“A veces uno se pasa planeando la vida y cuando llega alguien o algo, te rompe con todo, es lo más precioso que te puede pasar”, confesó.
Nodal y Cazzu dan la bienvenida a Inti
En abril de 2023, Cazzu reveló que estaba embarazada de Christian Nodal, esto de manera espectacular en un instante de su presentación en Argentina.
Su primogénita nació en septiembre, lo que compartieron felizmente en redes sociales, y más tarde trascendió que la habían nombrado Inti.