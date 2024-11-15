¡A Pepe Aguilar se le juntaron Nodal y Carin León! Ellos serían rivales desde hace años

Video Ángela Aguilar revela un tatuaje nunca antes visto en la alfombra roja de los Latin GRAMMY

Pepe Aguilar, Christian Nodal y Carin León se dejaron ver como nadie lo esperaba: juntos y de fiesta.

La reunión sorprende, pues ocurre después de que Pepe Aguilar confesara su predilección por Carín León sobre el esposo de su hija y ante la supuesta enemistad que existe entre los cantantes desde 2021.

PUBLICIDAD

La madrugada del 15 de noviembre, Ángela Aguilar difundió las primeras fotografías de los sonorenses juntos a través de sus historias de Instagram por medio de una imagen en blanco y negro de sus manos.

Aunque la cantante señaló que los protagonistas eran Carlos Rivera, Nodal, Marc Anthony, Carin León y Pepe Aguilar, no especificó de quién era cada puño. Sin embargo, los tatuajes de los artistas habrían delatado que los puños de los intérpretes de ‘Botella tras botella’ y ‘Primera cita’ estaban juntos.

Nodal y Carin León conviviendo juntos después de los Latin Grammy. Imagen Ángela Aguilar / Instagram



Esta situación quedó expuesta de mejor manera en la fotografía que Pepe Aguilar compartió este viernes en Instagram, dejando al descubierto que tanto Carin León como Christian Nodal estuvieron conviviendo como grandes amigos tras la celebración de los Latin Grammy, donde el intérprete de 'Según Quién' ganó el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

“¡¡¡Mucha música en esta foto!!! Lo pasamos muy bien después de los Latin Grammys”, escribió el suegro de Christian Nodal junto a los hashtags “amigos, colegas, familia y arrieros somos”.

“Viva México y también Puerto Rico”, subrayó el intérprete de ‘Miedo’, quien se dejó ver abrazando a Carin León, mientras que su yerno se encontraba a su derecha, junto a Marc Anthony.

Pepe Aguilar aparece con Nodal y Carin León juntos. Imagen Pepe Aguilar / Instagram

¿Por qué Nodal y Carin León estarían enemistados?

Según contó Óscar Armando Díaz de León, mejor conocido como Carin León en 2021, entre él y Christian Nodal había “detallitos” por colaboraciones pasadas que los había enemistado. Incluso, señaló que por esa situación ni ahora ni en un futuro podrían hacer algo juntos.

PUBLICIDAD

“Teníamos comunicación, de hecho él me grabó un tema con Los Plebes del Rancho. El primer tema que sacó con Los Plebes del Rancho es de autoría mía, yo lo acabo de sacar otra vez y pues hubo ahí un detallito con la canción y ya por eso yo no podría hacer nada con él y yo pienso que él tampoco conmigo. Pa' empezar, ya ni me contestó las llamadas después de ese detalle”, declaró al show ‘ La Raza 97.7 fm’.

Esta situación la reafirmó en junio de 2024 en entrevista con El Gordo y La Flaca, donde confesó, una vez más, no estar interesado en una colaboración con Nodal, quien ahora es yerno de Pepe Aguilar, uno de sus mejores amigos.

“No, con mi compa Christian no, la verdad no. No tengo comunicación”, expresó.