Carin León

Carin León responde a críticas por imagen en la que aparece “el demonio” a su lado

El cantante reaccionó fuerte luego de que usuarios de Instagram le recriminaran por la portada de su nuevo álbum. Él aseguró hay personas que “se creen todas las estupideces que ven en Internet”.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Carin León no se quedó callado ante las críticas que recibió por una imagen en la que apareció con el “demonio” a su lado.

Este 20 de mayo, el cantante compartió en su cuenta de Instagram la portada de su nuevo álbum, ‘Boca Chueca Vol. 1’, que estará disponible a finales de mes.

“Las primeras 19 canciones que son muy especiales para mí ya que, de alguna manera, representan sentimientos muy importantes de todo esto que estoy viviendo”, contó igualmente.

En el arte conceptual de la carátula, se le puede ver entre sombras y siendo capturado por una mano. Además, en el fondo hay unos entes tenebrosos.

Carin León mostró la portada de su nuevo álbum, ‘Boca Chueca Vol. 1’.
Carin León mostró la portada de su nuevo álbum, ‘Boca Chueca Vol. 1’.
Imagen Carin León/Instagram

El retrato generó controversia en algunos usuarios de la red social, quienes acusaron que el compositor presuntamente “hizo un pacto”.

“Otro que se pierde en los Iluminatis”, “Da miedo”, “En este momento dejo de seguir a este hombre” y “¿Por qué tienes que involucrar a demonios en tu portada?”, se lee en las interacciones.

Carin León reacciona a los señalamientos

Ante las recriminaciones, Carin León reaccionó con un contundente mensaje en el que, además, explicó la razón de la imagen.

“Sabía que esta portada generaría una opinión dividida y mucha gente no lo entendería, pero me llaman oveja a mí cuando ustedes se creen todas las estupideces que ven en Internet”, indicó.

Haciendo referencia a los entes en la foto modificada, él aclaró que los utilizó para plasmar visualmente los temores que experimenta.

“¿Uno no puede expresar miedos y dolor en una put… portada, ni lo que genera en un artista el ‘demonio’ que se vuelve el ojo público?”, recriminó.

El ganador en los Latin American Music Awards 2024 desmintió que exista un vínculo entre él y “el Diablo”, como llegaron a afirmar.

“Ojalá fuera un pacto pa’ no pegarme las putiz… que me pego trabajando y viajando. Si está portada te produce un sentimiento incómodo esos ya son tus demonios, no los míos”, escribió.

Carin León recalca el “amor” en la portada de su álbum

Casi para terminar su misiva, Carin León externó el sentimiento positivo que impregnó en la postal para su álbum ‘Boca Chueca Vol. 1’.

“Hay muchísimo amor en esta portada que en todos esos comentarios. Se la llevan jodiendo al prójimo en Internet, criticando a todo mundo, ¡vaya amor al prójimo!”, reprendió.

Finalmente, él agradeció a aquellos que lo están respaldando: “Para toda la gente que le ha dado amor, gracias por todo y por apoyar este proyecto que para mí es de los más ambiciosos e importantes. ¡Los quiero un ching…!”.

