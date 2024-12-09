Carin León

Carin León habla de sus “diferencias” con Nodal tras su sorpresivo encuentro: esto pasó

Carin León se refirió a su alegada enemistad con Christian Nodal luego de que ambos se vieran en una reunión con Pepe Aguilar y Marc Anthony. El cantante de 35 años aceptó que no quería colaborar con el esposo de Ángela.

Por:Dayana Alvino
Video Pepe Aguilar confiesa preferir al cantante ‘enemigo’ de Nodal que a él: "Por mucho"

Carin León habló de su presunta rivalidad con Christian Nodal luego de la sorpresiva reunión que tuvieron hace algunas semanas.

Fue el pasado 15 de noviembre cuando Pepe Aguilar evidenció, mediante una fotografía en Instagram, que pasó una velada con su yerno, el intérprete de ‘Según quién’ y otros amigos.

“La pasamos muy bien después de los Latin GRAMMY”, escribió en la descripción, junto con las etiquetas “amigos”, “colegas” y “familia”.

El encuentro de Nodal y León causó revuelo debido a que este había confesado que entre ellos surgió un dilema a raíz de una canción de su autoría.

“Y ya por eso no podría hacer nada con él y yo pienso que él tampoco conmigo. Pa’ empezar, ya ni me contestó las llamadas después de ese detalle”, declaró al programa ‘La Raza 97.9 FM’.

Además, en junio, en entrevista con El Gordo y La Flaca, él confirmó que no tenía “comunicación” con el esposo de Ángela Aguilar, pese a que el papá de ella es uno de sus mejores amigos.

Carin León habla de sus “diferencias” con Nodal

A semanas de aparecer con el cantautor de ‘Adiós amor’, Carin León contó cómo es que se dio el inesperado momento que asombró a los fanáticos de ambos.

“Marc [Anthony] estaba con Ángela y con Christian en su casa, y nos mandó a invitar por medio de Pepe, entonces caímos ahí”, contó en una charla con Joana Vega-Biestro, transmitida este 9 de diciembre en ‘Sale el sol’.

“Sí, mucho talento ahí reunido”, sentenció, afirmando, sin ahondar en detalles, que pasaron “una noche bien a gusto”.

El compositor de 35 años incluso reveló que pudo conversar con Nodal al respecto del alegado enfrentamiento que existía.

“Lo platiqué con él, le dije: ‘Creo que la gente hace, tiene… todos tenemos una imaginación bien poderosa y se hacen historias, novelas y muchas cosas’”, explicó.

Además, aclaró: “Había diferencias entre nosotros, más que personales, hay una diferencia mía contra ciertas cosas de la industria, con cómo se manejaban”.

“Tuvimos nuestra plática y ya se sanaron muchas cosas ahí. Hablamos, compartimos, cantamos juntos esa noche”, aseguró.

Carin León llama a Nodal “tipazo”

Carin León indicó que no negó “de manera despectiva” colaborar con Christian Nodal pues sabe que “le ha aportado mucho” al género regional mexicano.

“Es un tipazo con el que estoy compartiendo últimamente, pero la verdad es que yo siempre he respetado mucho su música”, externó.

“Siempre he respetado mucho su música. Era por unas cuestiones de hace muchísimos años, de palabra, que yo había dicho toda la vida que ‘el día que pase esto, no voy a grabar con’, y como él había otros”, agregó.

“Ya quedó eso en el pasado, en el olvido. Estábamos ahí platicando y era eso nada más, simple y sencillamente ponernos al corriente, pasó y ya se acabó”, concluyó.

