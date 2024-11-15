Pepe Aguilar

¿Pepe Aguilar compró el rancho Los 3 Potrillos de Vicente Fernández?: esta es la verdad

La polémica se desató luego de que el padre de Ángela Aguilar declarara a NTV+, medio local de Nayarit, México, que se encontraba “incrédulo” ante el negocio que realizó con la dinastía Fernández y por su nueva adquisición.

Elizabeth González.
Pepe Aguilar no compró el rancho Los 3 Potrillos de Vicente Fernández, pero sí cerró un importante negocio con la dinastía Fernández.

El 13 de noviembre, el medio local NTV+ de Nayarit, México, reportó que Pepe Aguilar había “adquirido” el rancho que don Vicente Fernández fundó en 1980 y que, a su muerte, ahora se encuentra un memorial en su honor.

“La noticia ahora es que el rancho Los 3 Potrillos de Vicente Fernández ha sido adquirido por Pepe Aguilar, por el Soyate, y eso es una gran noticia nacional en el mundo de la charrería”, declaraba el periodista Antonio Tello frente al intérprete de ‘Por mujeres como tú’.

“Sí, sí lo es y la verdad que yo estoy incrédulo todavía de que haya sucedido, pero pues a veces así se alinean los planetas, las cosas se arreglan para que se puedan hacer diferentes caminos y así fue el caso”, aseguraba el padre de Ángela Aguilar al mismo medio.

¿Qué le compró Pepe Aguilar a la dinastía Fernández?

Ante la controversia que se generó por la presunta compra de la propiedad ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, Vicente Fernández Jr rompió el silencio y aclaró la situación.

El 14 de noviembre, el cantante aclaró que lo que pasó a manos de Pepe Aguilar fue el equipo de charrería Los 3 Potrillos y no el rancho, que lleva el mismo nombre.

“Acaba de pasar noviembre, finales de octubre, el campeonato nacional y se tomó la decisión de que se iba a pausar el equipo de Los Tres Potrillos y el equipo consta de 8 o 10 charros”, explicó en ‘La mesa caliente’.

“Algunos integrantes del equipo se pasaron y van a estar compitiendo en el equipo de Pepe Aguilar. El rancho es imposible (que se venda), eso es un error. Específicamente se estaba hablando del equipo Los 3 Potrillos, el equipo del rancho Los 3 Potrillos en charrería”, sentenció.

Esta misma información se reportó en la transmisión de YouTube de ‘Chisme No Like’, donde se especificó que “algunos integrantes del equipo de charrería ‘Los 3 Potrillos’ ahora competirían para ‘El Soyate’, el rancho de los Aguilar ubicado en Zacatecas, México.

